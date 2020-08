Collecter du métal à Hydro 16, défis semaine 9

Où se trouve Hydro 16 ?

La saison 3 du Chapitre 2 debat son plein depuis ce mercredi 17 juin, et Epic Games continue tout naturellement de proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette neuvième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant deLes vétérans de, qui y jouent depuis de nombreux mois, n'auront probablement pas de mal à trouver. Toutefois, celles et ceux ayant débuté il y a peu, où ne connaissant pas l'emplacement de chaque lieu notable, pourraient avoir plus de mal à mettre la main sur ce lieu.Sachez qu'il se trouve dans la partie sud de l'île, à l'est de Slurpy Swamp. Il s'agit de l'imposant bâtiment se trouvant juste à côté du barrage. Vous devrez collecter un total de 200 unités de métal, mais fort heureusement, cela ne sera pas une tâche très compliquée à réaliser.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, nous vous avons indiqué l'emplacement précis d'sur la carte ci-dessus.