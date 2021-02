Collecter des boîtes de chocolats à Pleasant Park, Holly Hedges ou Retail Row, défi semaine 11

Collecter des boîtes de chocolats à Pleasant Park, Holly Hedges ou Retail Row

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deCe défi n'est pas très compliqué, puisque l'intitulé vous indique où vous devez vous rendre pour chercher ces. Sachez que vous allez devoir en trouver trois, que ce soit à, trois des lieux-dits les plus connus de Fortnite. Le plus dur sera donc de mettre la main sur ces fameuses. Il semble qu'il n'y en ai que deux par ville, vous allez donc devoir en visiter au moins deux.À Pleasant Park, nous en trouvons une sur la table de nuit dans la grand maison bleue, au sud-est, la deuxième dans la maison jaune à l'est, au rez-de-chaussée. À Holly Hedges, il faudra chercher sous l'arche, au nord, puisqu'une boîte se trouve sur le banc présent, et la deuxième peut être collectée dans le grand bâtiment vers au sud-est, encore au rez-de-chaussée. Enfin, à Retail Row, nous en trouvons une à la maison niche (au sud) et est placée à l'étage dans la première pièce, alors que la deuxième est dans le magasin Noms au nord, sur une caisse.Pour vous aider dans vos recherches, nous vous avons indiqué lsur la carte ci-dessous. Vous pouvez vous aider de l'image d'en-tête pour savoir quoi chercher.Une fois validé, le défi vous octroiera 20 000 XP de saison.