Chasser un animal infecté, défi saison 7

Chasser un animal infecté

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deCe défi est assez compliqué, dans la mesure où il faut trouver un animal infecté par un alien, et que ces derniers ne sont pas aussi courant que les animaux normaux. Cependant, il semblerait que nous trouvions davantage ces animaux dans la zone de Misty Meadows, à l'ouest de la ville pour être précis. Sachez néanmoins que nous en trouvons partout sur la carte.Les animaux infectés sont ceux qui ont été contaminés par des aliens, qui sont d'ailleurs accrochés sur leur tête. Si vous les tuez, mais que les aliens restent en vie, ils viendront alors s'accrocher à vous, fait faisant des dégâts. En contre partie, vous sauterez plus haut et courrez plus plus vite. Pour s'en débarrasser il suffit, pour rappel, d'aller dans l'eau ou le feu.