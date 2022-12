Boutique Fortnite 9 décembre 2022

Objets À la Une

Conquérante Galaxy 2000 2000 Magnus 2000 2000 Sucre d'orge 1500 1500 Soldat d'Épice 1500 1500 Hulk 1500 1500 Kait Diaz 1500 1500 Marcus Fenix 1500 1500 Méca-Morty 1500 1500 Gentil Maraudeur 1500 1500 Monsieur Larbin 1500 1500 Impératrice Summer 1500 1500 Briscard de Neige 1500 1500 Soldat festif 1500 1500 Branche festive 1200 1200 Polaire 1200 1200 Dolph 1200 1200 Lutin Poiscaille 1200 1200 First strike Specialist 1200 1200 Fast-food volant 1200 1200 Sidérolames Galaxy 1200 1200 Assaillante d'Épice 1200 1200 Ronchon 1200 1200 Halley 1200 1200 Actini 1200 1200 Lilah 1200 1200 PJ Pepperoni 1200 1200 Écumeuse Nez Rouge 1200 1200 Lutine 1200 1200 Masse de Briseur 800 800 Défenseuse Douillette 800 800 Demolisher 800 800 Maillet d'Épice 800 800 Vaisseau de Combat Glorzo 800 800 Fourchette Viscérale 800 800 Jalonneuse Joviale 800 800 Brouilleuse Joyeuse 800 800 Jones Déchaîné 800 800 Jonesy Numéro Deux 800 800 Apparition de Larbin 800 800 Patrouilleuse Pyjama 800 800 Martorignal 800 800 Chasseur Nez Rouge 800 800 Skiff 800 800 Serpent de l'Espace 800 800 Katana Invoqué 800 800 Croc d'Améthyste 800 800 Guirlandine 800 800 Fendoir de Boucher 500 500 Emporte-Pièce 500 500 Get Schwifty 500 500 Massepain 500 500 Crochets Festifs 500 500 Glaçon 500 500 Besoin d'un Coup d'Main ? 500 500 Spatule 500 500 Rick-Ornichon 500 500 Voile Virevoltante 500 500 Marteau Thumper 500 500 Vortextuel 500 500 Patounes 500 500 Sucre d'Orge 300 300 Fêtes Douillettes 300 300 Ho Ho Ho 300 300 HULK SMASH! 300 300 Jouer du Couteau 300 300 Joyeuses Rayures 300 300 Viridescent 300 300 Ragequit 200 200 Sucres-de-Biche 200 200

Objets Quotidiens

Oblivion 2000 2000 Écraseurs de Hulk 1200 1200 Dawn's Promise 800 800 On Rebondit 500 500 Dance Monkey 300 300 OG (Future Remix) 200 200

Pack

Pack Conquérante Galaxy 2500 2500 Pack Pain d'Épice 2400 2400 Pack Meilleures Amies 2200 2200 Pack Méca-Morty 2200 2200 Pack Monsieur Larbin 2100 2100 Pack Impératrice Summer 2100 2100 Chapitre 2 : Vétérans Royaux 2000 2000 Pack Kait et Marcus 2000 2000 Pack d'équipement d'urgence 1600 1600

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.