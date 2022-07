Boutique Fortnite 7 juillet 2022

Objets À la Une

Captain America 2000 2000 Gaara 1800 1800 Bill l'Humain 1800 1800 Harry Kane 1600 1600 Marcos Reus 1600 1600 Orochimaru 1600 1600 Sasuke Uchiha 1600 1600 Fournaise 1500 1500 Faucon 1500 1500 Chef d'équipe festive 1500 1500 Hinata Hyûga 1500 1500 Itachi Uchiha 1500 1500 Kakashi Hatake 1500 1500 Kenji 1500 1500 Kuno 1500 1500 Lachlan 1500 1500 Lazarbeam 1500 1500 Loserfruit 1500 1500 Naruto Uzumaki 1500 1500 Nitrojerry 1500 1500 Sakura Haruno 1500 1500 Kurama 1200 1200 Manda 1200 1200 PWR Slicers 1200 1200 Artifusée 800 800 Attrape-Fruits 800 800 Faux de Hidan 800 800 Ol' Mate Sledgy 800 800 Petit Soldat 800 800 Bâton à Étincelles 800 800 Chasseuse étoilée 800 800 Assaillant étoilé 800 800 Épée de Kunasagi (Orochimaru) 800 800 Serres 800 800 Guerrière de Plastique 800 800 Épée des Services Spéciaux 500 500 Feux d'artifice 500 500 Potos Givrés 500 500 Kunaï 500 500 Kunaï de Minato 500 500 Véloce 500 500 Acrobatie sur roquette 500 500 Revêtement petit Soldat 400 400 Orbe Shuriken 400 400 Akatsuki 300 300 Fraise Fofolle 300 300 Digne Salut 300 300 Lunch Break 300 300 PWR Punch 300 300 Pause Ramen 300 300 Technique d'Invocation 300 300 Sac de patriote 200 200 Paquetage tricolore 200 200 Bougie Romaine 200 200 Cierge magique 200 200

Objets Quotidiens

Shogun 2000 2000 Va-nu-pieds 1200 1200 Aiguilles 500 500 Onda Onda 500 500 Rembourrage 300 300 Corde à Sauter 300 300

Pack

Lachlan 2200 2200 Lazarbeam 1800 1800 Loserfruit 1800 1800

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.