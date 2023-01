Boutique Fortnite 7 janvier 2023

Objets À la Une

Casse-Noisette 2000 2000 Blanche 2000 2000 Krampus 2000 2000 Andre 1800 1800 Destin Sinistre 1800 1800 Cerbère 1500 1500 Chloe Kim 1500 1500 Commandant Zavala 1500 1500 Reine Dragée 1500 1500 Cabot 1500 1500 Présage Sinistre 1500 1500 Exo Inconnue 1500 1500 Soldat d'Épice 1500 1500 Laboule 1500 1500 Ikora Rey 1500 1500 Orge 1500 1500 Gentil Maraudeur 1500 1500 Fugitive 1500 1500 Crapule 1500 1500 Soldat festif 1500 1500 Luminaire 1200 1200 Branche festive 1200 1200 Polaire 1200 1200 Gentillette 1200 1200 Dolph 1200 1200 Hache d'oracle Sinistre 1200 1200 Lutin Poiscaille 1200 1200 Assaillante d'Épice 1200 1200 Ronchon 1200 1200 Gigot Festif 1200 1200 Renne Cruel 1200 1200 Écumeuse Nez Rouge 1200 1200 Reina 1200 1200 Sica 1200 1200 Fée du Froid 1200 1200 Sky Hivernale 1200 1200 Faveur de l'Arène 800 800 Luminoboule 800 800 Punisseuse 800 800 Pull-Over 800 800 Défenseuse Douillette 800 800 Articulée 800 800 Carrosse de Crystal 800 800 Bourrasque 800 800 Frozen Flourish 800 800 Maillet d'Épice 800 800 Jalonneuse Joviale 800 800 Brouilleuse Joyeuse 800 800 Noctambule 800 800 Soldat laineux 800 800 Nunbola 800 800 Punisseuse à Punaises 800 800 Patrouilleuse Pyjama 800 800 Pioche Nord 800 800 Martorignal 800 800 Chasseur Nez Rouge 800 800 Frimas d'Argent 800 800 Boule à Neige 800 800 Passereau 800 800 Nuit Étoilée 800 800 Lamentation 800 800 Umbra-Axe 800 800 Chasseur polaire 800 800 Griffe Noire 500 500 Emporte-Pièce 500 500 Fendeur de Couronnes 500 500 Massepain 500 500 Crochets Festifs 500 500 Glaçon 500 500 Couche de Neige 500 500 Voile Virevoltante 500 500 Tentacules Violets 500 500 Vœu Hivernal 500 500 Tu n'aurais pas dû ! 500 500 Ailes de Mouche 400 400 Board Flair 300 300 Fêtes Douillettes 300 300 Ho Ho Ho 300 300 Examiner 300 300 Joyeuses Rayures 300 300 Bouche Cadeau 200 200 Sucres-de-Biche 200 200

Objets Quotidiens

Dame d'acier 1500 1500 Décod'hache 800 800 Pro de la jungle 800 800 Désossée 500 500 Bandes Estompées 500 500 Chépa 200 200

Pack

Pack Casse-Noix 2800 2800 Pack Légendes de Lumière et de Ténèbres 2700 2700 Pack Évadés de Prison 2500 2500 Chloe Kim 2400 2400 Pack Pain d'Épice 2400 2400 Pack Sica 2100 2100 Pack d'Équipement Légendes de Lumière et de Ténèbres 1800 1800 Pack Moncler Classic 1800 1800 Pack Reina 1700 1700 Pack d'Équipement Moncler Classic 800 800

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.