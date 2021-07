Boutique Fortnite 5 juillet 2021

Objets À la Une

Isabelle 1500 1500 Nitrojerry 1500 1500 Chef d'équipe festive 1500 1500 Le Frelon de Cuivre 1500 1500 Weeping Crow 1200 1200 Tsuki 1200 1200 Mégapoing 1200 1200 Razor Wing 800 800 Boomer 800 800 Astrolomaster's Staff 800 800 Chasseuse étoilée 800 800 Sparklaxe 800 800 Assaillant étoilé 800 800 Chugga-Chugga 600 600 Acrobatie sur roquette 500 500 Feux d'artifice 500 500 Frelon 300 300 Roman Candle 200 200 Paquetage tricolore 200 200 Cierge magique 200 200 Sac de patriote 200 200 Grave Feather 0

Objets Quotidiens

Captain America 2000 2000 Venom 2000 2000 Blade 2000 2000 Domino 1500 1500 Thanos 1500 1500 Psylocke 1500 1500 Cable 1500 1500 Câlinpool 1500 1500 Dracocorn 1500 1500 Mancien 1500 1500 Beach Brutus 1300 1300 Sorcière surfeuse 1200 1200 Boardwalk Ruby 1200 1200 Aile Diurne 1200 1200 Écraseurs de Hulk 1200 1200 Beach Jules 1200 1200 Psychoplaneur 1200 1200 Psycholame 1200 1200 Soulfire Chains 1200 1200 Ghost Glider 1200 1200 Terreur des Plages 1200 1200 Larron 1200 1200 Rupture double 1200 1200 Dagues des probabilités 800 800 Maillets juteux 800 800 Aile de Daredevil 800 800 Aile Nomade 800 800 Scuba Crystal 800 800 Garrison 800 800 Force irrésistible 800 800 Matraques de Daredevil 800 800 Pioche de Silver Surfer 800 800 Astrohache 800 800 Toothpick 800 800 Widow's Fangs 800 800 Widowmaker 800 800 Roi des Flamants 800 800 Knockwurst 800 800 Planche de Silver Surfer 800 800 Aqua Lug 500 500 Skull Fire 500 500 Bombette 500 500 Flamant de jardin 500 500 Gilded Shadow 500 500 Sur mon scooter 500 500 Cœur de cible 500 500 Hot Rod Ripper 500 500 Golden Black 500 500 Rainbow Carver 500 500 Kitsuné 500 500 Birthstone Backplate 400 400 Shelly 400 400 Duffle Dog 300 300 Chimichanga ! 300 300 Glyphika 300 300 Étoiles Fluo 300 300 Kata du Diurnambule 300 300 Digne Salut 300 300 Pirouette 200 200 Falling Stars 200 200 Soirée Pizza 200 200 Clac 200 200 Midsummer Midas 0 Ant-Man 0 Corbeaupool 0 Ghost Rider 0 Silver Surfer 0 Nomade Estival 0 Boules de Glace 0 Knack 0 Black Widow (Snow Suit) 0 Daredevil 0

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.