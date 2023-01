Boutique Fortnite 4 janvier 2023

Objets À la Une

Destinée 2000 2000 Giannis Antetokounmpo 2000 2000 Présage 2000 2000 Son Goku 2000 2000 Vegeta 1800 1800 Obi-Wan Kenobi 1600 1600 Beerus 1500 1500 Boba Fett 1500 1500 Fennec Shand 1500 1500 Finn 1500 1500 Han Solo 1500 1500 Giannis Hoplite 1500 1500 Stormtrooper Impérial 1500 1500 Krrsantan 1500 1500 Kylo Ren 1500 1500 Leia Organa 1500 1500 Luke Skywalker 1500 1500 MrBeast6000 1500 1500 Rey 1500 1500 Sith Trooper 1500 1500 Zorii Bliss 1500 1500 Azuki 1400 1400 Une Chèvre 1200 1200 Assassin Branchée 1200 1200 Vaisseau de Boba Fett 1200 1200 Bulma 1200 1200 Chasseur Tie du Premier Ordre 1200 1200 Intercepteur Jedi 1200 1200 MrBeast 1200 1200 Hache d'oracle 1200 1200 Bâton antiémeute 1200 1200 Shenron 1200 1200 Aile fendue 1200 1200 X-Wing de l'Escadron Avant-garde 1200 1200 Landspeeder X-34 1200 1200 Y-Wing 1200 1200 Griffeur de MrBeast 800 800 Dory de Diamant 800 800 Châssis fatal 800 800 Vaisseau de Fennec 800 800 Bâton Gaffi 800 800 Patrouilleuse du par 800 800 Bâton de Rey 800 800 Nacelle 800 800 Vibrolame 800 800 Bolide Emballé 800 800 Bâton de Kamesennin 600 600 Bâton Statique 500 500 Mini Speeder Bike 500 500 Briseur de MrBeast 500 500 Pompons Offensifs 500 500 Fusil Lance-Lim 500 500 Bâton à vibration 500 500 Beast Bombarde 400 400 Concentration de Ki 400 400 Accumulation de Ki 400 400 Danse de fusion 400 400 Imprimé Wax 300 300 Rayures Beastiales 300 300 Dragon Radar 300 300 Traître 300 300 Échauffement 300 300 Le côté obscur 200 200 Message d'Obi-Wan 200 200 Pouce levé de la Résistance 200 200 Telle est la Voie 200 200

Objets Quotidiens

Foudroyant 1200 1200 Jonesy Ventru 1200 1200 Fléchette 800 800 Chaise de Bureau 500 500 Poki 500 500 Pop-Corn Géant 200 200

Pack

Pack de l'Ascension de Skywalker 3500 3500 Pack Goku et Beerus 2700 2700 Pack Han Solo et Leia Organa 2500 2500 Pack Luke Skywalker 2400 2400 Pack Boba Fett 2300 2300 Pack Vegeta et Bulma 2300 2300 Pack Chasse aux Primes 2200 2200 Pack Obi-Wan Kenobi 2200 2200 Ordre et Paix 2000 2000 Pack d'équipement de Dragon Ball 1800 1800 Chasseurs Stellaires 1800 1800

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.