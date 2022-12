Boutique Fortnite 31 décembre 2022

Objets À la Une

Giannis Antetokounmpo 2000 2000 Guitariste 2000 2000 Son Goku 2000 2000 Vegeta 1800 1800 Beerus 1500 1500 Han Solo 1500 1500 Giannis Hoplite 1500 1500 Leia Organa 1500 1500 Luke Skywalker 1500 1500 Luminos 1500 1500 MrBeast6000 1500 1500 Sorina 1400 1400 Diaphane 1200 1200 Hache astrale 1200 1200 Bulma 1200 1200 Desdémone 1200 1200 Songe 1200 1200 Halley 1200 1200 Joy 1200 1200 Bombeuse 1200 1200 Lilah 1200 1200 Crawleuse 1200 1200 MrBeast 1200 1200 Reine de Cœur 1200 1200 Antisocial 1200 1200 Shenron 1200 1200 Œil Sinistre 1200 1200 Assommeur 1200 1200 Enseigne Néon 1200 1200 Syd 1200 1200 Tourment Déploré 1200 1200 Landspeeder X-34 1200 1200 Hache-narchiste 800 800 Griffeur de MrBeast 800 800 Boss du Bogey 800 800 Champion du Chip 800 800 Driver Durable 800 800 Dory de Diamant 800 800 Expert de l'Aigle 800 800 Jack O'Sassin 800 800 Hache-Pagaie 800 800 Pro du Putt 800 800 Riff endiablé 800 800 Nacelle 800 800 Monstre de scène 800 800 Soigné 800 800 Spécialiste du Swing 800 800 Croc d'Améthyste 800 800 L'Acheveuse 800 800 Globe Omniscient 800 800 Furia 800 800 Gants Griffeurs 800 800 Bolide Emballé 800 800 Bâton de Kamesennin 600 600 Bâton Statique 500 500 Batte Branchée 500 500 Bord Percutant 500 500 Mini Speeder Bike 500 500 Masse de Cœur 500 500 Briseur de MrBeast 500 500 Éclaboussures 500 500 Bris 500 500 Sceptre Squelette 500 500 Fusil Lance-Lim 500 500 Étoile Pourpre 500 500 Bâton à vibration 500 500 Surf Sauvage 500 500 Patounes 500 500 Marque X 500 500 Beast Bombarde 400 400 Boosting Ki 400 400 Charging Up 400 400 Danse de fusion 400 400 Imprimé Wax 300 300 Rayures Beastiales 300 300 Dragon Radar 300 300 Vague de Cœurs 300 300 Chewing-gum Arc-en-Ciel 300 300 Cœur de Reine 300 300 Sinistrophobie 300 300 Échauffement 300 300 Sac de Golf 200 200

Objets Quotidiens

Instinct 1200 1200 Mitrailleuse 800 800 A-Tchic A-Tchic 800 800 Course Folle 500 500 Maniaque 500 500 Guimauves 200 200

Pack

Pack Goku et Beerus 2700 2700 Pack Faites du Bruit 2700 2700 Pack Guerre sur le Green 2500 2500 Pack Han Solo et Leia Organa 2500 2500 Pack Luke Skywalker 2400 2400 Pack Vegeta et Bulma 2300 2300 Pack Meilleures Amies 2200 2200 Pack Cercles Obscurs 1800 1800 Pack d'équipement de Dragon Ball 1800 1800 Pack Nage Sportive 1800 1800 Pack des Câlins et des Ours 1700 1700 Pack Concept de la Peur 1600 1600 Pack d'Équipement du Sombre Cauchemar 1200 1200

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.