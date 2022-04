Boutique Fortnite 28 avril 2022

Objets À la Une

Vélocité 2000 2000 Rapace 2000 2000 Grimey 1500 1500 Boit-sans-soif 1500 1500 Potassius Peels 1200 1200 Bombardier 1200 1200 Drip Dropper 800 800 Grafitaxe 800 800 Grimules 500 500 Gladius of Potassius 500 500

Objets Quotidiens

Mariana 1500 1500 Acidifiantes 800 800 Scorpion 800 800 X Marks 500 500 Planetary 500 500 Viens par là 200 200

Objets divers

Moon Knight 1500 1500 El Chapulín Colorado 1200 1200 Throwback BG 1200 1200 B.R.I.T.E. 1200 1200 Soldado Colorado 800 800 Defensor Colorado 800 800 Shimmy Surfer 800 800 Heroína Colorada 800 800 Guerrero Colorado 800 800 Amazona Colorada 800 800 Neck Protector 800 800 Guerrera Colorada 800 800 Defensora Colorada 800 800 Héroe Colorado 800 800 Capitana Colorada 800 800 Triumphant Tagger 800 800 Crescent Darts 500 500 Chipote Chillón 500 500 ¡Que no panda el cúnico! 500 500 Wu-Tang is Forever 300 300 Wu Wrap 300 300 Agente Colorado 0

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.