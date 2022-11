Boutique Fortnite 25 novembre 2022

Objets À la Une

Guitariste 2000 2000 Patrick Mahomes 1800 1800 Boss burger 1500 1500 Expert de l'Échappée 1500 1500 Lobeur d'Élite 1500 1500 Errant 1500 1500 Terreur du Terrain 1500 1500 Crack du Coup Franc 1500 1500 Glitch 1500 1500 Gardien Génial 1500 1500 P'tit Cornet 1500 1500 Mahomes Saucé 1500 1500 Avant-Centre Agile 1500 1500 Hachis 1500 1500 Défenseuse du Filet 1500 1500 Grippe-Fou 1500 1500 Alequine 1500 1500 Patronne du Pénalty 1500 1500 Marteau couineur 1500 1500 Cador du Carton Rouge 1500 1500 Requin des airs 1500 1500 Titan du Tacle 1500 1500 Sterne 1500 1500 Monsieur Tomate 1500 1500 Défenseur Acharné 1200 1200 Stoppeuse Subtile 1200 1200 Épi 1200 1200 Combi requin 1200 1200 Pyjama requin 1200 1200 Meneuse Habile 1200 1200 Quatre fromages 1200 1200 Buteuse Implacable 1200 1200 Fast-food volant 1200 1200 Guaco 1200 1200 Bombeuse 1200 1200 Avant-centre Virtuose 1200 1200 Joueuse Décisive 1200 1200 Antisocial 1200 1200 Libéro Inflexible 1200 1200 Enseigne Néon 1200 1200 Attaquant Expert 1200 1200 Reine de l'Automne 1200 1200 Hache-narchiste 800 800 Pizzhache 800 800 Attrape-Écorce 800 800 Code Cutter 800 800 Madame Tomate 800 800 Sandwich Glacé 800 800 Glace à l'Eau 800 800 Lada 800 800 Émincé 800 800 Riff endiablé 800 800 Miss Burger 800 800 Amanites 800 800 Monstre de scène 800 800 Intrus Transfuge 800 800 Vuvuzela 800 800 Classe Mondiale 800 800 Golden Clouds 600 600 8-Kit 500 500 Code-Barre 500 500 Blurred Blobs 500 500 C'est Trop Bon 500 500 Crampon d'Or 500 500 First Twilight 500 500 Pluie de Tacos 500 500 Galactic Carnival 500 500 Verre doré 500 500 Coup Franc 500 500 Hearty 500 500 Surcharge Onirique 500 500 Inkprinted 500 500 Sans les Mains 500 500 Lama Champion 500 500 Hacheuses de Hachis 500 500 Or Fondu 500 500 Réseau Neural 500 500 Optimisme 500 500 Éclaboussures 500 500 Paire-Peronni 500 500 Spatule 500 500 Zéro Radieux 500 500 Bâtons requins 500 500 Ondes Extraterrestres 500 500 Splat Splat Splat! 500 500 Sunset Slurp 500 500 Danse du Taco 500 500 Target Locked 500 500 Marque X 500 500 Trophée Triomphal 400 400 Trop Chou ! 300 300 Amber 300 300 Emperor's Touch 300 300 Élite de l'En-But 300 300 Fan Art 300 300 Rembourrage 300 300 Style Requin 300 300 Baskets 300 300 Empreintes de Baskets 300 300 Enrobage 300 300 Noir furtif 300 300 Tagged 300 300 Ferveur de Fan 200 200 Bon P'tit Cornet 200 200 Soirée Pizza 200 200 Carton Rouge 200 200 Place au Jeu 200 200

Objets Quotidiens

Baliseuse 1200 1200 Mitrailleuse 800 800 Axercise 500 500 Paillettes 500 500 Floss circulaire 500 500 Petite Tape 200 200

Pack

Pack Faites du Bruit 2700 2700 Pack Champions du Panier 2500 2500 Pack P'tit Cornet 2500 2500 Pack Meneuses Stars 2500 2500 Machine Learning 2400 2400 Pack Bien Garni 2400 2400 Pack Patrick Mahomes 2300 2300 Pack Cuit à Point 2200 2200 Pack Moisson de Butin 2000 2000

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.