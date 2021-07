Boutique Fortnite 25 juillet 2021

Objets À la Une

Présage 2000 2000 Destinée 2000 2000 Requin-Bouledogue 1200 1200 Hache d'oracle 1200 1200 Aile fendue 1200 1200 Châssis fatal 800 800 Mandibule 500 500 Hauts-Fonds 500 500

Objets Quotidiens

LeBron James 2000 2000 Snake Eyes 1800 1800 Astérie 1500 1500 Tune Squad LeBron 1500 1500 Fonceur 1500 1500 Aigle de la Nuit 1500 1500 Typhon 1500 1500 Wingspan 1200 1200 Asphalte 1200 1200 Rafale blanche 1200 1200 As de la tempête 1200 1200 Cyclone 1200 1200 Pilote de jade 1200 1200 Hard Charger 800 800 Electro Shuffle 800 800 Lame octane 800 800 Fiévreuse 800 800 Holoslash 800 800 Souffle dur dragon 800 800 Stunt Cycle 800 800 Maranello Racer 800 800 Futureproof Flail 800 800 Chauffarde 800 800 Bugha Blades 800 800 Pilote de la B.R.U.T.E. 800 800 As du Volant 800 800 Trombe 800 800 Magma 700 700 Golden Clouds 600 600 Corrupted 500 500 Zéro Fractal 500 500 Boïng Boïng 500 500 Melty Gold 500 500 Marche Tranquille 500 500 Checker 500 500 Zéro éternel 500 500 Kitsuné 500 500 Core 500 500 Fond étoilé 500 500 Néonimal 500 500 Radiant Zero 500 500 Heat 500 500 Golden Scales 500 500 Camouflage électrique 500 500 Victory Lap 500 500 Ferrari Turbo 400 400 Sleek Hologlyph 400 400 Noir furtif 300 300 Sprinkles 300 300 Blue Camo 300 300 Emotical 300 300 Pixels Gris 300 300 Rivet 300 300 Rat 300 300 Red Camo 300 300 Bring it around 300 300 Bizzy 300 300 Chromatic 300 300 Winner's Circle 200 200 The Silencer 200 200 Motocase 200 200 Vibrant Heart 0 Vibrant Star 0 Quickchange 0 The Stylist 0 Customized Captain 0 Wrap Major 0 Bugha 0 Wild Rainbow 0 Take a 'bow 0 The Lion 0 Wrap Trapper 0 Mod Marauder 0 Wrap Recon 0 Modena Icon 0 Vibrant Llama 0 Vibrant Boogie 0 Lt. Look 0 Chic Commodore 0 Hologlyph 0 Vogue Visionary 0

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.