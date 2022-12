Boutique Fortnite 22 décembre 2022

Objets À la Une

All Might 2000 2000 Krampus 2000 2000 Ali-A 1800 1800 Daryl Dixon 1800 1800 Michonne 1800 1800 SypherPK 1800 1800 Izuku Midoriya 1600 1600 As des pistes 1500 1500 As des pistes (CAN) 1500 1500 As des pistes (CHN) 1500 1500 As des pistes (FRA) 1500 1500 As des pistes (GBR) 1500 1500 As des pistes (ALL) 1500 1500 As des pistes (COR) 1500 1500 As des pistes (USA) 1500 1500 Ava 1500 1500 Nounours Ailé 1500 1500 Bugha 1500 1500 Chica 1500 1500 Variable 1500 1500 Glitch 1500 1500 Orge 1500 1500 Katsuki Bakugo 1500 1500 Lachlan 1500 1500 Lazarbeam 1500 1500 Loserfruit 1500 1500 Reine des bosses 1500 1500 Reine des bosses (CAN) 1500 1500 Reine des bosses (CHN) 1500 1500 Reine des bosses (FRA) 1500 1500 Reine des bosses (GBR) 1500 1500 Reine des bosses (ALL) 1500 1500 Reine des bosses (COR) 1500 1500 Reine des bosses (USA) 1500 1500 MrBeast6000 1500 1500 Ninja 1500 1500 Ochaco Uraraka 1500 1500 Rick Grimes 1500 1500 TheGrefg 1500 1500 Pantin 1200 1200 Panier Percé 1200 1200 Assaillante Festive 1200 1200 Pivot 1200 1200 Pro des Pentes 1200 1200 Renne Cruel 1200 1200 Monsieur d'Orge 1200 1200 MrBeast 1200 1200 Trancheuses PWR 1200 1200 Reina 1200 1200 Enseigne Néon 1200 1200 Dribleuse 1200 1200 Lance d'Aida 800 800 Bâton Ali-Tech 800 800 Raveurs d'Ava 800 800 Griffeur de MrBeast 800 800 Hache du Fouet Noir 800 800 Punisseuse 800 800 Lames de Bugha 800 800 Masse Fragmenteuse 800 800 Trancheuse de Code 800 800 Branche givrée 800 800 Jonesy au Chaud 800 800 Satellite Délabré 800 800 Katana Double 800 800 Attrape-Fruits 800 800 Bon Vieux Marteau 800 800 Punisseuse à Punaises 800 800 Martorignal 800 800 Mini Traîneau 800 800 Botte de ski 800 800 Slam Dunk 800 800 Bâton-Manette 800 800 Cimeterre de Sypher 800 800 Broyeur d'Uravity 800 800 Bolide Emballé 800 800 Nuages Dorés 600 600 8-Kit 500 500 All Smite 500 500 Barjo du Ballon 500 500 Code-Barre 500 500 Blurred Blobs 500 500 Fendeuses d'Orge 500 500 Airlingot 500 500 Orges Chics 500 500 Premier Crépuscule 500 500 Rétro 500 500 Carnaval Galactique 500 500 Verre doré 500 500 Haut les Cœurs 500 500 Surcharge Onirique 500 500 Encre Digitale 500 500 Petit Diplodocus 500 500 Lama Champion 500 500 Or Fondu 500 500 Briseur de MrBeast 500 500 Réseau Neural 500 500 Avatar de Nexus 500 500 Caboche 500 500 Bonne Vieille Hache 500 500 Optimisme 500 500 Zéro Radieux 500 500 Clochettes 500 500 Couche de Neige 500 500 Ondes Extraterrestres 500 500 Splotch Splotch Splotch ! 500 500 Crépuscoulures 500 500 Acquisition de Cible 500 500 Le A Bleu 500 500 Toile des Cimes 500 500 Lames de la Toundra 500 500 Masse Antirôdeurs 500 500 Beast Bombarde 400 400 Trop Chou ! 300 300 Ambre Solide 300 300 Rayures Beastiales 300 300 Fraise Fofolle 300 300 Joie Contenue 300 300 Twist de la Manette 300 300 Crash Test 300 300 Toucher Impérial 300 300 Fan Art 300 300 Analyse de Héros 300 300 Pause Déjeuner 300 300 Style Ninja 300 300 Rembourrage 300 300 Coup de Poing PWR 300 300 Baskets 300 300 Empreintes de Baskets 300 300 Noir furtif 300 300 Symbole de la Paix 300 300 Parade de Sypher 300 300 Étiquetage 300 300 Je suis un avion 300 300 Danse du Pollo 300 300 Déballage 200 200 Heure de Gloire 200 200

Objets Quotidiens

Penny 1200 1200 Sagan 800 800 Clinquante 800 800 Marche Joyeuse 500 500 Miaou miaou 200 200 Auto-Stop 200 200

Pack

Compagnons de Survie 2500 2500 Pack Ali-A 2400 2400 Pack Machine Intelligente 2400 2400 Pack Lachlan 2200 2200 Pack Ensemble de Ski 2100 2100 Pack Ensemble de Ski (CAN) 2100 2100 Pack Ensemble de Ski (CHN) 2100 2100 Pack Ensemble de Ski (FRA) 2100 2100 Pack Ensemble de Ski (GBR) 2100 2100 Pack Ensemble de Ski (ALL) 2100 2100 Pack Ensemble de Ski (COR) 2100 2100 Pack Ensemble de Ski (USA) 2100 2100 Pack Ninja 2000 2000 Pack SypherPK 2000 2000 Pack Rick Grimes 1900 1900 Pack Bugha 1800 1800 Pack Chica 1800 1800 Pack Lazarbeam 1800 1800 Loserfruit 1800 1800 Pack TheGrefg 1800 1800 Pack Reina 1700 1700

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.