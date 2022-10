Boutique Fortnite 2 octobre 2022

Objets À la Une

Guitariste 2000 2000 Ali-A 1800 1800 SypherPK 1800 1800 Xénomorphe 1600 1600 Bugha 1500 1500 Chica 1500 1500 Ellen Ripley 1500 1500 Épouvantail 1500 1500 Ciguë 1500 1500 Lachlan 1500 1500 Lazarbeam 1500 1500 Loserfruit 1500 1500 Ninja 1500 1500 Banane pelée 1500 1500 Shadow Midas 1500 1500 Dame de paille 1500 1500 TheGrefg 1500 1500 Navette Cheyenne 1200 1200 Spectre des champs 1200 1200 Guff 1200 1200 Trancheuses PWR 1200 1200 Antisocial 1200 1200 Lance d'Aida 800 800 Bâton Ali-Tech 800 800 Hache-narchiste 800 800 Marteau-carton 800 800 Laboîte 800 800 Cartonne 800 800 Lames de Bugha 800 800 Katana Double 800 800 Attrape-Fruits 800 800 Moissonneuse 800 800 Bon Vieux Marteau 800 800 Bras de Manutention P-5000 800 800 Planeur bulle 800 800 Sceptre Soyeux 800 800 Riff endiablé 800 800 Bâton-Manette 800 800 Monstre de scène 800 800 Cimeterre de Sypher 800 800 Incantatrice 800 800 Petit Diplodocus 500 500 Le A Bleu 500 500 Vol de la Sorcière 500 500 Sorcellerie 500 500 Blood Moon Rising 400 400 Gourdy 400 400 Guff en Peluche 400 400 Fraise Fofolle 300 300 Joie Contenue 300 300 Indigestion 300 300 Twist de la Manette 300 300 Carton 300 300 Pause Déjeuner 300 300 Style Ninja 300 300 Coup de Poing PWR 300 300 Parade de Sypher 300 300 Danse du Pollo 300 300 Heure de Gloire 200 200

Objets Quotidiens

Hardie 1200 1200 Canonnière de la B.R.U.T.E. 800 800 Baguette étoilée 800 800 Vive la victoire 500 500 Surplace 400 400 Footbag 200 200

Pack

Volume 11 2700 2700 Pack Êtres de Paille 2500 2500 Pack Ali-A 2400 2400 Pack Lachlan 2200 2200 Pack Ripley et Xénomorphe 2200 2200 Pack Iron Man Zéro 2000 2000 Pack Ninja 2000 2000 Pack SypherPK 2000 2000 Pack Bugha 1800 1800 Pack Chica 1800 1800 Pack Lazarbeam 1800 1800 Loserfruit 1800 1800 Pack TheGrefg 1800 1800 Pack d'Équipement Spatial 1500 1500 Revêtements Êtres de Paille 300 300

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.