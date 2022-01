Boutique Fortnite 1er janvier 2022

Objets À la Une

Elmira 1500 1500 Dawn 1500 1500 Mancien 1500 1500 Bronto 1200 1200 Ailes Magiques 1200 1200 Ptérodactyle 1200 1200 Mâchouilleuse 1200 1200 Jalonneuse 1200 1200 Shuto Striker 800 800 Karateka Jones 800 800 Dojo Defender 800 800 Cobra's Curse 800 800 Kata Captain 800 800 Cristal 800 800 Keri Commander 800 800 Kumite Clasher 800 800 Black Belt Brawler 800 800 Dojo Logo 800 800 Baguette Enchantée 800 800 Gi Guardian 800 800 Mat Master 800 800 Teachings of Miyagi 400 400 Cobra Coin 200 200 The Crane Kick 0 Heron Stance Hero 0

Objets Quotidiens

DJ Bebop 2000 2000 Star de la fête 1500 1500 Imperial Stormtrooper 1500 1500 Flow 1500 1500 Pulse 1500 1500 Boba Fett 1500 1500 Patronne de la Fête 1500 1500 Noctula 1500 1500 Diva de la fête 1500 1500 Attenuator 1200 1200 Couteaux Luminescents 1200 1200 Syncopator 1200 1200 Band Pass 1200 1200 Glow Wings 1200 1200 Reverb 1200 1200 Acuité 1200 1200 Va-nu-pieds 1200 1200 Amplitude 1200 1200 Pop Prodigy 1200 1200 Harmonizer 1200 1200 Y-Wing 1200 1200 Hi-Hat 1200 1200 Boba Fett's Starship 1200 1200 Synth Striker 1200 1200 Balance la sauce 800 800 Bâton luisant 800 800 Gaffi Stick 800 800 Clinquante 800 800 Fièvre disco 800 800 Pack BTS Dynamite 800 800 Pilote des Sables 800 800 Bâtons luisants 800 800 Break Dance 800 800 Vibe Axe 800 800 Cerf-volant ! 500 500 Hey Now! 500 500 Socks 500 500 Hit It 500 500 Don't Start Now 500 500 Savage 500 500 Everybody Loves Me 500 500 Bling-Bling 500 500 The Macarena 500 500 My World 500 500 Chicken Wing It 500 500 Midnight Glidemast 500 500 Bim Bam Boom 500 500 Build Up 500 500 Chassé-croisé 500 500 Wake Up 500 500 Étinceleur 500 500 Gangnam Style 500 500 Sonic Glow 500 500 Snare Solo 500 500 Last Forever 500 500 Happy 2022 400 400 Le côté obscur 200 200 Noisemaker 200 200 Lights up 200 200 Note finale 200 200 Bear Hug 200 200 Melody Maverick 0

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.