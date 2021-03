Boutique Fortnite 15 mars 2021

Objets À la Une

Voltage 1800 1800 Envole 1800 1800 Magnética 1800 1800 Hypersonique 1800 1800 Pisteur 1800 1800 Itinérant 1800 1800 Boutefeu 1800 1800 Électrochoc 1800 1800 Rétroaction 1800 1800 Polarité 1800 1800 Faisceau Éthéré 1200 1200 Émoticape 400 400 Hologramme Dorsal 400 400

Objets Quotidiens

Michonne 1800 1800 Snake Eyes 1800 1800 Daryl Dixon 1800 1800 Chun-Li 1600 1600 Kratos 1500 1500 Marauder à mule 1500 1500 T-800 1500 1500 Fugitive 1500 1500 Lazarbeam 1500 1500 Ellen Ripley 1500 1500 Lachlan 1500 1500 Ninja 1500 1500 Hot Ride 1500 1500 Flamant Rose 1500 1500 Cheyenne Dropship 1200 1200 PWR Slicers 1200 1200 Twistie 1200 1200 UNSC Pelican 1200 1200 Sumo Torpedo 1200 1200 Hache Léviathan 1000 1000 Staff of Control 800 800 Ol' Mate Sledgy 800 800 P-5000 Power Loader Arm 800 800 Pack BTS Dynamite 800 800 Seven Star Flashing Flail 800 800 Katana Double 800 800 Gravity Hammer 800 800 Bouclier du Gardien 800 800 Attrape-Fruits 800 800 Signpost Pummeler 800 800 Techno-Grip Axe 800 800 Savage 500 500 Lil' Warthog 500 500 The Flow 500 500 Jabba Switchway 500 500 Slick 500 500 Don't Start Now 500 500 Go Mufasa 500 500 Pull Up 500 500 Say So 500 500 Fraise Fofolle 300 300 Style Ninja 300 300 Cyberdyne Salute 300 300 Rad Emissions 300 300 Lunch Break 300 300 Burst Case Scenario 300 300 PWR Punch 300 300 Controller Crew 300 300 Champion's Crest 200 200 Toasty 200 200 Master Chief 0 Xenomorph 0 Ryu 0 TheGrefg 0 Loserfruit 0 Sarah Connor 0

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.