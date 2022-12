Boutique Fortnite 15 décembre 2022

Objets À la Une

Blanche 2000 2000 Sarah Connor 1800 1800 Cabot 1500 1500 Laboule 1500 1500 Détective privée 1500 1500 Hèdre 1500 1500 Hulk 1500 1500 Iso 1500 1500 MrBeast6000 1500 1500 Limier Noir 1500 1500 Sleuth 1500 1500 Prunelle 1500 1500 T-800 1500 1500 Luminaire 1200 1200 Gentillette 1200 1200 Floconneuse 1200 1200 Gigot Festif 1200 1200 MrBeast 1200 1200 Viceroy Mark I 1200 1200 Sky Hivernale 1200 1200 Wrapped and Revved 1200 1200 Beast Claw 800 800 Luminoboule 800 800 Pull-Over 800 800 Jonesy Douillet 800 800 Carrosse de Crystal 800 800 Démolisseur 800 800 Bourrasque 800 800 Magnifying Axe 800 800 Aile Multiangulaire 800 800 Soldat laineux 800 800 Piochelyèdre 800 800 Pioche Nord 800 800 Hache Techno-Grip 800 800 Chasseur polaire 800 800 Visions Givrées 500 500 MrBeast Smasher 500 500 Vœu Hivernal 500 500 Tu n'aurais pas dû ! 500 500 Beast Blastin' 400 400 Beast Backdrop 300 300 Salut Cyberdyne 300 300 HULK ÉCRASE ! 300 300 Bouche Cadeau 200 200

Objets Quotidiens

Jaeger 1500 1500 Mel 800 800 Déflagratrice 800 800 Avion en papier 800 800 Aiguilles 500 500 Master of Puppets 500 500 Corde à Sauter 300 300

Pack

Pack Guerre du Futur 2800 2800

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.