Boutique Fortnite 14 octobre 2020

Objets À la Une

Requin des airs 1500 1500 Marteau couineur 1500 1500 Alequine 1500 1500 Grippe-Fou 1500 1500 Pyjama requin 1200 1200 Combi requin 1200 1200 Guff 1200 1200 Sceptre Soyeux 800 800 Reaper 800 800 Bâtons requins 500 500 Style Requin 300 300

Objets Quotidiens

Molosse de Guerre 2000 2000 Canonnière de la B.R.U.T.E. 800 800 Shuffle inimitable 800 800 Zombie 500 500 Chanceuse 500 500 Saxo groovy 200 200 Soulève le toit 200 200 Stoppeuse Spéculaire 0 Libéro Cadavérique 0 Avant-centre Monstrueux 0 Défenseur Lugubre 0 Buteuse Funèbre 0 Attaquant Sinistre 0 Meneuse Macabre 0 Joueuse Putride 0

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.