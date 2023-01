Boutique Fortnite 13 janvier 2023

Objets À la Une

Vertex 2000 2000 Keleritas 1600 1600 Chloe Kim 1500 1500 Field Surgeon 1500 1500 Hana 1500 1500 Diva de la fête 1500 1500 Triage Trooper 1500 1500 Airlift 1200 1200 Couteaux Luminescents 1200 1200 Guerrière à bannière 800 800 Bagarreur marqué 800 800 Brigadière marquée 800 800 Flatliner 800 800 Précurseur 800 800 Volute Glaciale 800 800 Lieutenant au logo 800 800 Maraudeuse griffée 800 800 Nunbola 800 800 Bord tranchant 800 800 Sergeante ornée 800 800 Tireur d'élite stylé 800 800 Skybound Longboard 800 800 Pop star 800 800 Partisan au symbole 800 800 Adrenaline Chaser 500 500 Bannière 500 500 Drapeau Levé 500 500 Planeur personnalisé 500 500 Emblématique 500 500 Flot d'étoiles 500 500 Utility Snapsword 500 500 Cape bannière 400 400 Bouclier bannière 400 400 Salto de la Planche 300 300 Tornado Spin 200 200

Objets Quotidiens

Astra 1500 1500 Prudent 800 800 Dab infini 500 500 Virevolte 500 500 Impression Florali 300 300 Footbag 200 200

Pack

Pack Chloe Kim 2400 2400 Pack Preux de la Bannière 2000 2000 Pack Braves de la Bannière 2000 2000 Pack d'Équipement de Bannière 1600 1600

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.