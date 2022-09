Boutique Fortnite 12 septembre 2022

Objets À la Une

Patrick Mahomes 1800 1800 Chargeur Surprise 1500 1500 Briseuse de Barres 1500 1500 Maîtresse de Formation 1500 1500 Mahomes Saucé 1500 1500 Mariana 1500 1500 Passeur Acharné 1500 1500 Botteuse Fracassante 1500 1500 Renégat de la Zone Rouge 1500 1500 Bagarreur de Mêlée 1500 1500 Remetteuse en Jeu 1500 1500 Immortel de la Flèche 1500 1500 Titan du Touchdown 1500 1500 Coureuse Latérale 1500 1500 Swaggeuse 1200 1200 Céleste 1200 1200 Dreamer 1200 1200 Fripouille du Froid 1200 1200 Nalia 1200 1200 Éclat de la Flèche 1200 1200 Gars Sûr 1200 1200 Juge d'Élite 800 800 Experte de l'En-But 800 800 Arbitre Fair-Play 800 800 Faucon Classique 800 800 Coupe-Têtes Primaire 800 800 Technicienne Tactique 800 800 Jonesy Originel 800 800 Protège-Cou 800 800 Contrôleuse de l'Attaque 800 800 Agent du Hors-Jeu 800 800 Renégat d'Origine 800 800 Stellame 800 800 Préposée à la Vidéo 800 800 Grincheux le Bleu 800 800 Disque Shimmy 800 800 Soldat à Rayures 800 800 Pro du Temps Mort 800 800 Tagueuse Triomphale 800 800 Hache à Poteaux 800 800 Banshee Première Ligne 800 800 Ramirez Rétro 800 800 Guerrière au sifflet 800 800 Lynx Primordiale 800 800 Noir Visqueux 500 500 Symbole sombre 500 500 Balise Repère 500 500 Oval d'Or 500 500 Essai Réussi 500 500 Planeur d'Origine 500 500 Peau de Ballon 500 500 Logo Sponso 400 400 Élite de l'En-But 300 300 Penalty 300 300 Wuvêtement 300 300 Wu-Tang pour Toujours 300 300 Air Horn 200 200 Refus Total 200 200 Ça Passe ! 200 200 Place au Jeu 200 200 Temps Mort 200 200 Souvenirs Chromatiques 0 Fierté de s'affirmer 0 Arc du Bonheur 0 Gadin 0 Boogie-Woogie Coloré 0 Cœur Coloré 0 Lama Coloré 0 Étoile Colorée 0 Arc-en-ciel Sauvage 0

Objets Quotidiens

Critéria 2000 2000 Clairvoyant 1200 1200 Crabe 500 500 Hey Now 500 500 C'est du Gâteau ! 300 300 Boop! 200 200

Pack

Pack Point Bonus 3500 3500 Pack Percée Ultime 3500 3500 Pack Les Zinzins Animés 2300 2300 Pack Patrick Mahomes 2300 2300 Battle Classique 2000 2000 Pack Patrouille de Pénalité 2000 2000 Pack Arbitre Renégat 2000 2000 Royale Original 2000 2000 Kroatomist's Locker 1900 1900 Pack Maîtres du Terrain 1800 1800 Pack Renégats Arctiques 1600 1600 Pack Wu Wear 1600 1600 Pack d'Équipement Wu Wear 1600 1600 Pack de quêtes de gain de niveau de Spectre 1200 1200 Pack Possession de Balle 800 800

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.