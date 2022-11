Boutique Fortnite 11 novembre 2022

Objets À la Une

Gaara 1800 1800 Orochimaru 1600 1600 Sasuke Uchiha 1600 1600 Hinata Hyûga 1500 1500 Itachi Uchiha 1500 1500 Kakashi Hatake 1500 1500 Méca-Morty 1500 1500 Monsieur Larbin 1500 1500 Naruto Uzumaki 1500 1500 Impératrice Summer 1500 1500 Sakura Haruno 1500 1500 Dynamo 1200 1200 Kurama 1200 1200 Manda 1200 1200 Fureur Masquée 1200 1200 As du Volant 800 800 Champion Sail Shark 800 800 Caïd Pourpre 800 800 Dummy Supreme 800 800 Vaisseau de Combat Glorzo 800 800 Fourchette Viscérale 800 800 Planeador 800 800 Apparition de Larbin 800 800 Martillo 800 800 Recon Champion 800 800 Patronne Écarlate 800 800 Serpent de l'Espace 800 800 Planeur Stadium 800 800 Katana Invoqué 800 800 Épée de Kunasagi (Orochimaru) 800 800 Chauffarde 800 800 Maillet 1992 500 500 Champion Balisong 500 500 Vieux Taxi 500 500 Get Schwifty 500 500 Besoin d'un Coup d'Main ? 500 500 Kunaï de Minato 500 500 Stadium Collector 500 500 Couleurs de la Victoire 500 500 Dernier Tour 500 500 Champion's Total 400 400 Orbe Shuriken 400 400 Akatsuki 300 300 This Just Got Real 200 200

Objets Quotidiens

Étoile occulte 1500 1500 Boucanière 1200 1200 Aigle 500 500 Scorpion des mers 500 500 Rythme rétro 200 200 Pose en T 200 200

Pack

Pack Gaara et Hinata 2400 2400 FNCS 2022 Invitational 2300 2300 Pack Itachi et Orochimaru 2200 2200 Pack Lucha 2200 2200 Pack Méca-Morty 2200 2200 Pack Sasuke et Sakura 2200 2200 Pack Monsieur Larbin 2100 2100 Pack Naruto et Kakashi 2100 2100 Pack Impératrice Summer 2100 2100 Racer Royale 1600 1600 Pack Collection Polo Stadium 1500 1500 Pack d'Équipement de Nindô 1300 1300 Pack d'Équipement Collection Polo Stadium 1300 1300 Pack de Quêtes Gain de Niveau d'Ayida 1200 1200

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.