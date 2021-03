Boutique Fortnite 11 mars 2021

Objets À la Une

Léolama 1500 1500 Lapiléo 1500 1500 Terreur sombre 1200 1200 Victoria Saint 1200 1200 Foudre rageuse 1200 1200 Néonimal 500 500 Hache et Pieu 500 500 Symbole sombre 500 500

Objets Quotidiens

Venom 2000 2000 Captain America 2000 2000 Cable 1500 1500 Master Chief 1500 1500 Câlinpool 1500 1500 Kratos 1500 1500 L'étoile occulte 1500 1500 Domino 1500 1500 Black Widow (Snow Suit) 1500 1500 Aile Diurne 1200 1200 Écraseurs de Hulk 1200 1200 UNSC Pelican 1200 1200 Soulfire Chains 1200 1200 Ghost Glider 1200 1200 Songe 1200 1200 Psychoplaneur 1200 1200 Focus 1200 1200 Hache Léviathan 1000 1000 Aile de Daredevil 800 800 Toothpick 800 800 Ol' Mate Sledgy 800 800 Dagues des probabilités 800 800 Maillets juteux 800 800 Matraques de Daredevil 800 800 Pioche de Silver Surfer 800 800 Gravity Hammer 800 800 Force irrésistible 800 800 Bouclier du Gardien 800 800 Widow's Fangs 800 800 Widowmaker 800 800 Planche de Silver Surfer 800 800 Lil' Warthog 500 500 Boïng Boïng 500 500 Skull Fire 500 500 Floss circulaire 500 500 Sur mon scooter 500 500 Digne Salut 300 300 Lunch Break 300 300 Chimichanga ! 300 300 Kata du Diurnambule 300 300 Sur ma Chaise 200 200 (Prima) Remix 200 200 Hallucinant 200 200 Clac 200 200 Dracocorn 0 Ghost Rider 0 Silver Surfer 0 Corbeaupool 0 Typhon 0 Blade 0 Ant-Man 0 Psycholame 0 Daredevil 0 Lazarbeam 0 Psylocke 0

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.