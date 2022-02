Boutique Fortnite 11 février 2022

Objets À la Une

Bruno Mars 1800 1800 Roncière 1500 1500 Anderson .Paak 1500 1500 Celeste 1200 1200 Églantin 1200 1200 Broussaille 1200 1200 Crève-Cœur 1200 1200 Mel 800 800 Prismablade 800 800 Cœur Lourd 800 800 Fléau des cœurs 800 800 Racleurs à miel 800 800 Boom Bap 500 500 Chocolama 500 500 Freedom Wheels 500 500 Leave The Door Open 500 500 Shake & Split 300 300 Shake & Slash 300 300 Somebody This Fly 200 200

Objets Quotidiens

Voleur de cœurs 2000 2000 Imperial Stormtrooper 1500 1500 Crossbar Crusher 1500 1500 Trench Runner 1500 1500 Formation Fighter 1500 1500 Snap Squad 1500 1500 TD Titan 1500 1500 Death Valley 1500 1500 Krrsantan 1500 1500 Berlingo 1500 1500 Gros Dodo 1500 1500 Blitz Brigade 1500 1500 Scrimmage Scrapper 1500 1500 Punt Paragon 1500 1500 Red Zone Renegade 1500 1500 Pass Rush Ranger 1500 1500 Boba Fett 1500 1500 Boba Fett's Starship 1200 1200 Lovely 1200 1200 Cuddle King 1200 1200 Y-Wing 1200 1200 Crâneuse 1200 1200 Serpent Écarlate 1200 1200 Queen of Hearts 1200 1200 Spikey Jet 800 800 Rêverie 800 800 Elite Linesman 800 800 Fair Play 800 800 Huddle Hero 800 800 Soldat à Rayures 800 800 End Zone Expert 800 800 Cupidon 800 800 Lovestruck Strikers 800 800 Cogne-Cœur 800 800 Time-Out 800 800 Guerrière au sifflet 800 800 Cœur 800 800 Replay Ranger 800 800 Gaffi Stick 800 800 Hache à Poteaux 800 800 Offense Overseer 800 800 Ancestrale 800 800 Offside Officer 800 800 Fennec's Ship 800 800 Balise Repère 500 500 Peau de Ballon 500 500 bisou 500 500 Hearty 500 500 Disc Spinner 500 500 Oval d'Or 500 500 Essai Réussi 500 500 Tricksy Axe 500 500 Petunia 500 500 Logo-a-go-go 400 400 Roses Rouges 300 300 Penalty 300 300 Regal Heart 300 300 Hearts & Bullets 300 300 Gentil Crâne 300 300 Bloomin' Bouquet 200 200 Viens voir 200 200 This Is The Way 200 200 It's good! 200 200 Hooked On You 200 200 Le côté obscur 200 200 Temps Mort 200 200 Refus Total 200 200 Grand Amour 200 200 Tess 0 Fennec Shand 0

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.