Boutique Fortnite 10 juillet 2022

Objets À la Une

Captain America 2000 2000 Éclaireuse Galaxy 2000 2000 Chef de l'équipe mécha 1600 1600 Corbin Sépulcral 1500 1500 Lachlan 1500 1500 Lazarbeam 1500 1500 Loserfruit 1500 1500 Pepper Thorne 1200 1200 Trancheuses PWR 1200 1200 Surins Étoilés 1200 1200 Corbeau Éploré 1200 1200 Visiteuse Orbitale 1000 1000 Boss du Bogey 800 800 Champion du Chip 800 800 Célestia 800 800 Dagues de Combo 800 800 Driver Durable 800 800 Expert de l'Aigle 800 800 Attrape-Fruits 800 800 Bon Vieux Marteau 800 800 Pro du Putt 800 800 Aile Coupante 800 800 Spécialiste du Swing 800 800 Équipe mécha 500 500 Mecha Team Glider 500 500 Fond étoilé 500 500 Fraise Fofolle 300 300 Digne Salut 300 300 Pause Déjeuner 300 300 Coup de Poing PWR 300 300 Sac de Golf 200 200 Équipe Mécha 100 100 Équipe Monstre 100 100

Objets Quotidiens

Goupil 1200 1200 Jonesy Naufragé 800 800 Décharges Bleues 500 500 Joie de Vivre 500 500 Marche Tranquille 500 500 Casse-Tête Cubique 200 200

Pack

Pack Galaxy 2800 2800 Fearless Fairway 2500 2500 Pack Dieux du Tonnerre 2500 2500 Pack Corbin Sépulcral 2300 2300 Pack Chef de l'Équipe Mécha 2300 2300 Pack Lachlan 2200 2200 Pack Lazarbeam 1800 1800 Loserfruit 1800 1800

Tout savoir sur la boutique Fortnite

Tous les jours, à une heure du matin, Epic Games met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, allant du skins de personnage, à la pioche en passant par les planeurs et les danses. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Epic Games propose par l'intermédiaire de lade nouveaux objets répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, dans laquelle nous retrouverons toujours au moins deux tenues.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 200 à 1600 V-bucks, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun).Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré d'Epic Games.