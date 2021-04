Battre Raz le maître des glyphes et obtenir la relique de la Flèche, quête de la Flèche

Battre Raz le maître des glyphes et obtenir la relique de la Flèche

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En plus des défis traditionnels, qui sont disponibles chaque semaine, Epic Games a mis en place sur Fortnite des défis spéciaux, concernant certains personnages. C'est le cas de Jonesy, qui est également au cœur d'une série de quêtes, les défis de la Flèche. Ces derniers, en plus d'explorer le lore du battle royale, permettent aux joueurs de récupérer de bonnes récompenses, que ce soit de l'XP ou des skins. Pour cela, il va falloir valider le défi vous demandant deAprès avoir effectué toutes les quêtes précédentes, vous remarquerez quene se trouve plus à Colossal Crops, mais semble avoir migré vers la Flèche. C'est donc ici qu'il faut se rendre, Raz restant très souvent au pied de la grande tour. Le battre ne sera pas une partie de plaisir, étant donné qu'il est très puissant, et de nombreux autres joueurs seront dans les alentours et voudront vous éliminer.Nous vous conseillons dans un premier temps de vous armer convenablement, mais aussi de faire le plein de bandages et de potions pour augmenter rapidement votre bouclier, si jamais vous êtes touchés. Il possède, notamment, un arc explosif, qui pourrait vous faire assez mal.Lorsque vous l'aurez vaincu, vous allez peut-être devoir vous y prendre à plusieurs reprises, Raz lâchera l'objet tant convoité,. Collectez là pour valider cet ultime défi. N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis pour valider ce défi.