Battre Gâthomme, Rônin ou Shanta en duel, défi semaine 11

Battre Gâthomme, Rônin ou Shanta en duel

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de coté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deCe défi vous demande de vous rendre auprès de. Une action relativement facile donc, à condition d'être assez bien armé. En effet, les PNJ que nous pouvons provoquer en duel sont assez robustes et peuvent vous donner du fil à retordre si vous n'êtes pas bien équipé. Trouvez plusieurs armes et des objets de soins afin d'être totalement prêt pour cet affrontement.Vous pouvez retrouverci-dessous.Notez qu'il est tout de même préférable de se rendre assez vite auprès de l'un de ces personnages, étant donné que les autres joueurs de Fortnite auront le même objectif que vous. Il se peut donc qu'une fois sur place, il ne soit plus possible de, et qu'il faille attendre la partie suivante.