Battlefield 1943 recréé dans Fortnite avec Battle 43

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 décembre 2024 à 15h13
Des amoureux de la licence Battlefield et plus particulièrement de l'opus sorti en 2009 ont recréé Battlefield 1943 dans Fortnite.
Battlefield 1943 recréé dans Fortnite avec Battle 43
Alors que DICE travaille sur le prochain opus de la franchise Battlefield, qui devrait sortir en 2025, un groupe de joueurs passionnés a décidé de revisiter l'un des classiques de la licence : Battlefield 1943. Baptisé Battle 43, ce projet recrée l'expérience du jeu original directement dans Fortnite, et le résultat est impressionnant.

Un hommage réussi à Battlefield 1943

Disponible gratuitement, Battle 43 transporte les joueurs sur la célèbre carte Guadalcanal, désormais jouable via Fortnite. Une bande-annonce de gameplay a récemment été publiée, et les retours sont unanimes : le projet capture l'essence du titre de 2009, tout en intégrant les outils modernes de création de Fortnite.

L'équipe derrière ce projet ne s'arrête pas là. Une mise à jour majeure a été déployée, ajoutant une nouvelle carte, du contenu sur le thème de Noël, des ajustements de classes et bien plus. Les fans peuvent rejoindre le serveur Discord officiel pour suivre les nouveautés et discuter avec les créateurs.

Miniature vidéo

Pour essayer Battle 43, il suffit de rechercher ce mode dans Fortnite. Aucun téléchargement supplémentaire n'est nécessaire, et tout le contenu est entièrement gratuit.

Sorti en 2009 sur Xbox 360 et PS3, Battlefield 1943 avait rencontré un énorme succès, devenant le jeu téléchargeable le plus vendu dès sa première semaine. Ce remake, bien que non officiel, témoigne de la passion des amateurs pour la série Battlefield et de leur volonté de perpétuer son héritage.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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