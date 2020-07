Atterrir en Choppa au fond d'un réacteur de Steamy Stacks, Défis semaine 3

Retrouvez les astuces pour valider facilement et rapidement le défi « Atterrir en Choppa au fond d'un réacteur de Steamy Stacks » faisant partie de la semaine 3 des défis de la saison 3 de Fortnite.

Atterrir dans un réacteur de Steamy Stacks avec un Choppa

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La saison 3 du Chapitre 2 dea donné son coup d'envoi ce mercredi 17 juin, et Epic Games n'a pas tardé à proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette troisième semaine, les défis nous feront visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant d'Lessont les hélicoptères de Fortnite, apparus depuis de nombreuses semaines déjà. Malgré l'envahissement de l'eau, ces derniers restent bel et bien disponibles et vous devrez obligatoirement en trouver un pour valider ce défi. Bonne nouvelle, unse trouve proche de, la ville dans laquelle lessont présents.Rendez-vous donc au nord de l'île et au nord-ouest depour récupérer ce, puis prenez la direction de la ville et choisissez l'un des deux. Positionnez-vous au-dessus, puis atterrissez afin de valider le défi.Nous vous avons listé sur la carte ci-dessus l'emplacement despour valider rapidement le défi «».