Atterrir à la Sylve des spores ou la Fongiferme et aller à la Perle en une seule partie, défi semaine 12

Atterrir à la Sylve des spores ou la Fongiferme et aller à la perle en une seule partie

Spawn à la Fongiferme (point jaune au sud) : Vous pouvez aller chercher une voiture (à Greasy Groove par exemple) et vous approchez de la Perle (point rouge), en passant notamment par les routes. Sinon, vous pouvez directement monter vers la rivière au nord et mettre la main sur un bateau pour vous rendre à la Perle.

Spawn à la Sylve des Spores (point jaune à l'ouest) : Ici, vous pouvez utiliser l'air de l'Arbre de Réalité pour vous projeter dans les airs et tenter d'atteindre directement la Perle. Vous pouvez également opter pour le passage via la rivière, en bateau.

Lessont bien présents pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Ce défi est relativement complexe à valider, étant donné que vous devez atterrir à un lieu bien précis (vous avez le choix entre) et vous rendre. Pour que vous puissiez le valider assez rapidement, nous vous proposons plusieurs chemins, afin d'éviter de mourir et donc de devoir recommencer.Si vous ne savez pas où trouver ces trois lieux notables, nous vous les avons indiqués sur la carte ci-dessous. Le point rouge est la Perle, la destination, et les points jaunes sont les deux lieux auxquels vous pouvez atterrir.Valider ce défi vous permettra de récolter 15 000 XP de saison. Vous pouvez retrouver tous les défis de la semaine 12 dans ce guide