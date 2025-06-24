Après 3 ans d'attente, Fortnite ramène enfin l'un de ses skins les plus rares

L'un des skins Fortnite les plus rares, issu d'un crossover et absent depuis plus de 1 000 jours, fait enfin son grand retour dans le battle royale. Ne le manquez pas, au risque de le regretter pendant des années.
Chun-Li est de retour dans la boutique Fortnite après une absence de 1 057 jours. Les fans de Street Fighter n'ont que quelques jours pour se procurer cette tenue ultra-populaire avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. Potentiellement pour plusieurs années.
Un retour attendu depuis presque trois ans
Fortnite est devenu célèbre grâce à ses nombreuses collaborations avec des franchises populaires. Pourtant, certains skins crossovers deviennent si rares que leur réapparition relève presque du miracle. C'est exactement le cas de Chun-Li, personnage emblématique de Street Fighter, disparue des radars depuis maintenant presque trois ans.
Le week-end dernier, Epic Games a surpris tout le monde en réintégrant Chun-Li dans la boutique du jeu. Mais attention : les joueurs intéressés doivent se dépêcher, car elle ne restera disponible que jusqu'au dimanche 29 juin 2025 à 2h. Passé ce délai, Chun-Li pourrait disparaître pour une durée encore inconnue. Son prix est de 1 600 V-bucks.
Pourquoi une telle rareté ?
Les réapparitions des skins dans Fortnite sont totalement imprévisibles. Il n'existe aucune logique claire ou calendrier préétabli par Epic Games. Le retour de Chun-Li, par exemple, ne coïncide pas vraiment avec un événement en lien avec la franchise, si ce n'est la sortie de Street Fighter 6 sur Nintendo Switch 2 (6 juin).
Son retour semble plus relever du hasard que d'une quelconque actualité promotionnelle. À titre de comparaison, le skin Kratos (God of War) et sa hache Léviathan n'ont pas été revus depuis 1 557 jours, un record absolu et plus longue série en cours. Voir un joueur arborer aujourd'hui cette tenue mythique, c'est avoir la preuve qu'il est un vétéran de Fortnite. Récemment, c'était un skin Borderlands qui a fait son retour, cinq ans après sa dernière apparition.
L'histoire derrière les skins crossovers
Il est amusant de se rappeler que Fortnite, à ses débuts, était plutôt réticent à l'idée de croiser les univers. Ce sont les frères Russo, réalisateurs d'Avengers: Endgame, qui ont passé près de six heures à négocier avec Donald Mustard d'Epic Games pour intégrer Thanos dans le jeu. Le reste appartient désormais à l'histoire, puisque Fortnite est aujourd'hui devenu le champion incontesté des collaborations. Cette anecdote rappelle à quel point ces skins sont désormais précieux, d'autant plus quand ils disparaissent pendant plusieurs années. Les joueurs en sont très friands, et cela rapporte très gros à Epic Games.
Faut-il craquer pour Chun-Li ?
Si vous êtes fan de Street Fighter ou simplement collectionneur de skins rares, il est recommandé de profiter de ce retour exceptionnel. Impossible de savoir quand Chun-Li refera surface : une chose est certaine, vous pourriez attendre encore très longtemps.
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