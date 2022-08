Apprivoiser plusieurs animaux sauvages en une seule partie, défi semaine 12

Apprivoiser plusieurs animaux sauvages en une seule partie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont bien présents pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Pour ce défi, vous allez devoir. Pour les apprivoiser, il suffit de monter sur leur dos (en sautant dessus). Lorsque l'action est réalisée, le sanglier ou le loup fera de petits cœurs et sera votre nouvel animal de compagnie. Toutefois, l'opération est à réitérer trois fois pour récupérer les récompenses du défi.Ainsi, nous vous conseillons de vous rendre à Shifty Shafts, puisque nous trouvonset surtout un enclos avec deux sangliers dès le début de la partie, ce qui signifie que vous allez pouvoir gagner du temps dans vos recherches d'animaux sauvages. Vous allez pouvoir commencer votre partie en apprivoisant deux animaux sauvages en l'espace de quelques minutes, à condition que d'autres joueurs ne viennent pas vous mettre des bâtons dans les roues.Ensuite, vous n'avez plus qu'à aller faire un tour sur la carte, sans forcément vous éloigner, pour croiser un autre animal sauvage, et. Que ce soit des loups ou des sangliers, nous en trouvons un grand nombre sur la carte de, même dans le désert et la partie enneigée.Valider ce défi vous permettra de récolter 15 000 XP de saison. Vous pouvez retrouver tous les défis de la semaine 12 dans ce guide