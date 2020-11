Améliorer des armes au niveau épique, défi semaine 11

Emplacement des établis pour améliorer des armes au niveau épique

Bois → 150

Pierre → 150

Métal → 150

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 11 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demandant d'En attendant la nouvelle saison, Epic Games ne laissera pas ses joueurs orphelins de défis, et ce, même si les 10 semaines habituelles sont terminées. De ce fait, les défis sont un peu plus simples, même sipourrait vous donner un peu de fil à retordre.Pour gagner du temps, nous vous conseillons de ne garder que vos armes bleues, pour limiter les étapes d'amélioration. Lorsque vous en avez une ou plusieurs (il faut en améliorer 4), récupérez un maximum de ressources que ce soit le bois, le métal ou la pierre. Pour passer d'une arme rare (bleue) en épique (épique) vous allez avoir besoin des ressources suivantes :Ensuite, vous n'avez plus qu'à(voir la carte ci-après) pour passer votre arme au niveau supérieur.En d'autres termes, cela ne sera pas une tâche aisée puisqu'il faut récolter pas mal de ressource, mais les actions à réaliser ne sont pas bien difficiles. D'autant plus que vous pouvez en améliorer sur plusieurs parties. Comme souvent, nous vous conseillons de vous rendre en Foire d'empoigne pour valider le défi.Vous pouvez retrouver ci-dessous, même s'il est possible d'en trouver bien plus sur l'île de Fortnite.