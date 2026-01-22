Le rival gratuit de Football Manager est enfin disponible sur toutes les plateformes

Alors que la série Football Manager règne en maître sur la simulation sportive, SEGA a officiellement lancé SEGA Football Club Champions, un titre entièrement gratuit qui s'appuie sur les données FIFPRO et le moteur de son grand frère pour séduire les tacticiens du monde entier.
Si vous faites partie des joueurs qui sont restés sur leur faim avec les récentes itérations de la célèbre franchise de Sports Interactive, et notamment le dernier épisode, Football Manager 26
, ou si vous trouvez simplement que la gestion footballistique est devenue trop complexe et onéreuse, une alternative vient de faire son apparition. SEGA, l'éditeur historique de la licence, vient de lancer un concurrent interne qui pourrait bien changer la donne
, enfin presque.
Une alternative gratuite et officielle
SEGA Football Club Champions est disponible au téléchargement
. La grande particularité de ce titre est son modèle économique, puisqu'il s'agit d'un jeu entièrement free-to-play. Loin d'être une simple copie au rabais, le jeu affiche des arguments de poids pour convaincre les amateurs de tactique.
Le titre ne cache pas sa filiation prestigieuse. Il est présenté comme étant « alimenté par Football Manager
», ce qui suggère une utilisation du moteur de match ou de la base de données qui a fait la renommée de la série principale. De plus, l'intégration des données officielles de la FIFPRO garantit la présence des vrais noms de joueurs, un élément crucial pour l'immersion dans tout jeu de gestion qui se respecte. Même si cela ne concerne qu'une poignée de championnats, étant donné que la majeure partie des équipes ne sont pas composées des vrais noms.
L'objectif reste classique mais efficace, prendre les rênes d'un club pour le hisser jusqu'au sommet de la scène mondiale. Le joueur doit façonner son équipe, définir son style de jeu idéal et prendre des décisions stratégiques pour assurer la pérennité de son club.
Une stratégie d'édition surprenante
Néanmoins, la situation est pour le moins cocasse. En lançant ce titre, SEGA se retrouve à éditer deux franchises de gestion de football qui semblent, en apparence, occuper le même terrain
. Il semble que la stratégie soit de travailler en tandem plutôt qu'en opposition directe, visant peut-être des publics différents, les puristes sur FM et un public plus large, cherchant une expérience plus accessible et gratuite, sur ce nouveau titre, qui est bien moins poussé.
SEGA Football Club Champions est disponible sur un large éventail de plateformes. Que vous soyez joueur PS4, PS5, iOS, Android ou PC, vous pouvez tenter l'expérience dès maintenant.
Faut-il craquer pour ce nouveau venu ?
La proposition est alléchante. Avec la puissance du moteur de Football Manager sous le capot et la gratuité du modèle, le risque pour le joueur est inexistant. C'est l'occasion idéale pour ceux qui hésitent à investir dans la version annuelle payante de tester cette nouvelle expérience, mais cela risque, pour le moment, de décevoir.
En effet, depuis la sortie, les critiques sont loin d'être élogieuses, avec seulement 18 % d'avis positifs..
. Mais les choses pourraient changer si SEGA apporte des modifications et corrigent les points montrés du doigt par la communauté.
commentaires (2)
Je comprends pas le projet de sega, le jeu est nuuul
C'est une horreur ce jeu 🤣