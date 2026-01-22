Le rival gratuit de Football Manager est enfin disponible sur toutes les plateformes



le 22 janvier 2026 à 17h56 Publié par Corentin Rimbert le 22 janvier 2026 à 17h56

Alors que la série Football Manager règne en maître sur la simulation sportive, SEGA a officiellement lancé SEGA Football Club Champions, un titre entièrement gratuit qui s'appuie sur les données FIFPRO et le moteur de son grand frère pour séduire les tacticiens du monde entier.