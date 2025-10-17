Football Manager 26 supprime la gestion internationale, même en année de Coupe du monde



le 17 octobre 2025 à 12h11 Publié par Corentin Rimbert le 17 octobre 2025 à 12h11

Alors que FM26 s'annonce comme un tournant majeur pour la licence, une décision inattendue provoque la colère des fans. Le jeu ne proposera pas de gestion d'équipes nationales, une absence qui fait tache en année de Coupe du monde.