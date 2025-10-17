Football Manager 26 supprime la gestion internationale, même en année de Coupe du monde

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 octobre 2025 à 12h11
Alors que FM26 s'annonce comme un tournant majeur pour la licence, une décision inattendue provoque la colère des fans. Le jeu ne proposera pas de gestion d'équipes nationales, une absence qui fait tache en année de Coupe du monde.
Football Manager 26 supprime la gestion internationale, même en année de Coupe du monde
Mise à jour du 17/10/2025 : Finalement, Sports Intaractive, probablement motivé par le retour des joueurs, annonce une collaboration avec la FIFA, notamment pour proposer un module de sélectionneur revu « dans une future mise à jour », qui arrivera avant la Coupe du monde 2026.

Tout semblait aller pour le mieux du côté de Football Manager 26. Avec son accès anticipé imminent et l'arrivée très attendue du football féminin, mais aussi de la refonte totale du jeu au niveau de l'interface et du jour de match, le nouvel opus de Sports Interactive bénéficiait d'un enthousiasme rarement vu. Mais une nouvelle inattendue est venue ternir l'image d'un lancement pourtant prometteur, le mode de gestion internationale a été supprimé.

Une décision controversée en pleine année de Coupe du monde

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Cette annonce a pris tout le monde de court. Alors que la Coupe du monde se tiendra l'an prochain en Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique) l'absence de gestion internationale dans FM26 apparaît comme une incohérence flagrante. Pire encore, Sports Interactive n'a pas communiqué officiellement sur le sujet.

L'information est apparue discrètement dans une interview en coréen, rendant la nouvelle difficilement accessible au public occidental. Dans la version traduite de cet entretien, Miles Jacobson, directeur du studio, justifie ce choix :
Bien sûr, il y a l'énorme marché de la Coupe du monde, mais j'ai estimé qu'il était plus important d'améliorer la qualité globale du jeu.
Un raisonnement qui n'a pas convaincu la communauté, d'autant que cette suppression intervient alors que le studio met en avant des ajouts plus cosmétiques comme de nouvelles ambiances visuelles ou une interface repensée.

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Un coup dur pour une année pourtant historique

L'absence de la gestion internationale dans FM26 illustre une tension plus large, celle entre innovation technique et fidélité à l'essence du football. Pour de nombreux fans, diriger une sélection nationale reste l'un des fantasmes les plus forts du jeu de gestion.

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Sports Interactive semble miser sur la refonte de son moteur et l'intégration du football féminin pour renouveler son image, mais cette décision risque d'éclipser ses avancées. Reste à voir si le studio reviendra sur ce choix dans un futur patch ou s'il faudra attendre la prochaine édition pour espérer un retour du mode international.

Dans tous les cas, FM26 sort le 4 novembre, sur toutes les plateformes. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà avec une belle réduction :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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