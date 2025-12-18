FM26 partage ses plans pour 2026, avec le retour d'une fonctionnalité culte

Sports Interactive vient de dévoiler sa feuille de route pour le début d'année 2026 concernant Football Manager. Entre le retour des mises à jour régulières, l'amélioration de l'interface et l'arrivée tardive du module de gestion internationale, le studio tente de rassurer une communauté toujours très exigeante.
Après une courte pause hivernale suivant la mise à jour du 15 décembre, les équipes de Sports Interactive sortent du silence pour clarifier l'avenir immédiat de Football Manager 2026
. Si le dernier opus a su captiver une large audience avec un engagement fort sur toutes les plateformes, le studio est conscient que l'expérience est encore loin d'être parfaite. C'est donc un calendrier précis et chargé qui attend les entraîneurs virtuels pour ce premier trimestre, dévoilé dans un message sur le forum officiel
.
Un rythme de croisière pour les correctifs
La première information majeure concerne la reprise du cycle de développement. Dès la mi-janvier, les joueurs peuvent s'attendre à voir débarquer de nouveaux correctifs
. Sports Interactive adopte ici une cadence soutenue mais réaliste, visant une publication toutes les deux à trois semaines environ. Ce délai, bien que sujet aux aléas des processus de validation interne et de certification sur les différentes plateformes, témoigne d'une volonté de stabiliser le jeu sur la durée plutôt que de précipiter des correctifs instables.
L'aveu est d'ailleurs franc de la part des développeurs : malgré des progrès notables sur la performance globale et le « peaufinage », certains soucis techniques et d'ergonomie résistent encore. L'objectif affiché est clair, améliorer la navigation et l'affichage des éléments de l'interface utilisateur. L'exemple citéde l'écran d'après-match, récemment retouché sur PC et Mac, servira de modèle pour les futures optimisations. C'est une réponse directe aux critiques concernant la fluidité de l'expérience utilisateur, souvent pointée du doigt lors des transitions entre les menus.
Le retour de l'immersion tactique
Pour les puristes de la tactique et de l'analyse de données, une excellente nouvelle se profile, le retour imminent des cartes de passes. Cette fonctionnalité, très appréciée pour décortiquer le jeu de position de son équipe, avait manqué à l'appel et son retour symbolise la volonté du studio de redonner aux joueurs les outils d'analyse pointus qu'ils chérissent. Au-delà de cet outil, c'est tout le sentiment de « monde connecté » qui va être revu, avec des ajustements sur la partie média et des fonctionnalités visant à renforcer l'immersion globale.
Un calendrier international décalé
Le gros morceau de cette feuille de route concerne la gestion des sélections nationales
, un aspect souvent jugé secondaire par le passé mais qui bénéficiera ici d'une attention particulière. Cependant, il faudra faire preuve de patience. Le module amélioré de Gestion internationale ne sera déployé qu'après la fin des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, soit vers la fin du mois de mars
. Cette mise à jour gratuite sera accompagnée, dans la foulée, des éléments officiels de tournois restants, une fois les kits définitifs dévoilés.
En parallèle, la traditionnelle mise à jour des transferts d'hiver s'étalera entre février et mars, venant rafraîchir les effectifs pour coller à la réalité du mercato. Sports Interactive garde également une carte dans sa manche concernant les modes de jeu additionnels
, un sujet brûlant au sein de la communauté :
Nous sommes également au courant des discussions récentes à travers la communauté à propos de modes de jeu additionnels. Même si nous ne sommes pas encore en mesure de vous révéler des détails, vous pouvez espérer une annonce séparée à propos de nos initiatives futures bientôt.
Cette communication s'inscrit dans une démarche de transparence nécessaire. Le studio sait que ces annonces ne suffiront pas à éteindre toutes les inquiétudes, mais insiste sur le fait que chaque retour est scruté. L'histoire de la franchise a prouvé que le jeu tend à se bonifier grandement au fil des mois
, et FM26
ne semble pas vouloir déroger à cette règle, promettant un printemps riche en nouveautés pour les managers en herbe, pour tenter de remonter la pente après la sortie chaotique.
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