FM26 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit FM26.

Configurations PC FM26

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation (OS) Windows 10 / Windows 11 Windows 11 Processeur (CPU) Intel Core i3-530 ou AMD FX-4100

PC Portable : Intel Core i3-330M ou AMD A6-5200 Intel Core i5-9600 ou AMD Ryzen 5 2600

PC Portable : Intel Core i5-1035G7 ou AMD Ryzen 7 3750H Mémoire (RAM) 4 Go 12 Go Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 380 ou Intel HD 530

PC Portable : NVIDIA GeForce GTX 960M ou AMD Radeon R9 M375 ou Intel HD 530 512MiB VRAM NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600 XT

PC Portable : NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ou AMD Radeon RX 6600M DirectX Version 11 Version 11 Stockage requis 20 Go 20 Go

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PC Édition Standard → 18,29 € au lieu de 60 €, soit 70 % de réduction. Édition Standard multiplatform → 37,99 € au lieu de 60 €, soit 37 % de réduction.

PlayStation 5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Après une absence remarquée l'année dernière, la licenceest belle est bien de retour en 2025, avec du changement. Sports Interactive a effectivement voulu apporter énormément de nouvelles choses pour faire évoluer son jeu, avec un nouveau moteur qui permet diverses améliorations, notamment pour les matchs, mais aussi une interface totalement repensée et des ajustements au niveau du gameplay.De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'elles sont légèrement supérieures que les opus précédents, mais restent très correctes. La plupart des entraîneurs virtuels devraient être en mesure de le faire tourner, sans trop de soucis.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.FM26 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :