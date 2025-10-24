FM26 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit FM26.
Après une absence remarquée l'année dernière, la licence Football Manager
est belle est bien de retour en 2025, avec du changement. Sports Interactive a effectivement voulu apporter énormément de nouvelles choses pour faire évoluer son jeu, avec un nouveau moteur qui permet diverses améliorations, notamment pour les matchs, mais aussi une interface totalement repensée et des ajustements au niveau du gameplay.
De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Football Manager 26
.
Configurations PC FM26
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de FM26
, sachez qu'elles sont légèrement supérieures que les opus précédents, mais restent très correctes. La plupart des entraîneurs virtuels devraient être en mesure de le faire tourner, sans trop de soucis.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de FM26
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation (OS)
|Windows 10 / Windows 11
|Windows 11
|Processeur (CPU)
|Intel Core i3-530 ou AMD FX-4100
PC Portable : Intel Core i3-330M ou AMD A6-5200
|Intel Core i5-9600 ou AMD Ryzen 5 2600
PC Portable : Intel Core i5-1035G7 ou AMD Ryzen 7 3750H
|Mémoire (RAM)
|4 Go
| 12 Go
|Carte graphique (GPU)
|NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 380 ou Intel HD 530
PC Portable : NVIDIA GeForce GTX 960M ou AMD Radeon R9 M375 ou Intel HD 530 512MiB VRAM
|NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600 XT
PC Portable : NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ou AMD Radeon RX 6600M
|DirectX
|Version 11
|Version 11
|Stockage requis
|20 Go
|20 Go
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