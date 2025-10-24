FM26 : Les configurations PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 octobre 2025 à 18h59
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit FM26.
FM26 : Les configurations PC
Après une absence remarquée l'année dernière, la licence Football Manager est belle est bien de retour en 2025, avec du changement. Sports Interactive a effectivement voulu apporter énormément de nouvelles choses pour faire évoluer son jeu, avec un nouveau moteur qui permet diverses améliorations, notamment pour les matchs, mais aussi une interface totalement repensée et des ajustements au niveau du gameplay.

De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Football Manager 26.

Configurations PC FM26

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de FM26, sachez qu'elles sont légèrement supérieures que les opus précédents, mais restent très correctes. La plupart des entraîneurs virtuels devraient être en mesure de le faire tourner, sans trop de soucis.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de FM26 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation (OS) Windows 10 / Windows 11 Windows 11 
Processeur (CPU) Intel Core i3-530 ou AMD FX-4100
PC Portable : Intel Core i3-330M ou AMD A6-5200 		 Intel Core i5-9600 ou AMD Ryzen 5 2600
PC Portable : Intel Core i5-1035G7 ou AMD Ryzen 7 3750H 
Mémoire (RAM) 4 Go   12 Go
Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 380 ou Intel HD 530
PC Portable : NVIDIA GeForce GTX 960M ou AMD Radeon R9 M375 ou  Intel HD 530 512MiB VRAM		 NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600 XT 
PC Portable : NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ou AMD Radeon RX 6600M 
DirectX Version 11  Version 11 
Stockage requis 20 Go  20 Go 

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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