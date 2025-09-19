FM24 a explosé ses chiffres grâce aux plateformes d'abonnement, comme Netflix et le Game Pass

Deux ans après sa sortie, FM24 attire encore plus de joueurs quotidiens qu'à son lancement. Miles Jacobson, patron de la série, revient sur un succès inattendu porté par le Game Pass et Netflix.
Alors que Football Manager 25 a été annulé
, et que FM26 est sur le point de débarquer, l'épisode précédent continue de battre des records. Sorti en 2023, FM24 compte aujourd'hui plus de joueurs quotidiens qu'à son lancement
. Un phénomène rare, que Miles Jacobson, directeur de Sports Interactive, attribue directement aux partenariats conclus avec les plateformes d'abonnement.
Un public multiplié grâce au Game Pass et Netflix
Selon Mikes Jacobson, qui s'est entretenu avec nos confrères d'Eurogamer
, FM24 a neuf fois plus de joueurs et génère 2,5 fois plus de revenus qu'à sa sortie
. Des chiffres impressionnants, obtenus sans microtransactions. Le secret ? La présence du jeu sur des services comme le Game Pass, Netflix ou l'Apple Arcade
, qui rémunèrent différemment selon les accords : nombre de joueurs, temps de jeu ou frais fixes.
Une stratégie pensée sur le long terme
Miles Jacobson explique que Sports Interactive n'a pas improvisé. Le studio a travaillé pendant cinq ans avant de s'engager pleinement dans les abonnements
, multipliant les expérimentations. L'objectif est de bâtir une base de joueurs fidèles, jouant plus de cinq heures, afin de sécuriser l'avenir même si les plateformes changeaient de cap.
Nous avons neuf fois plus de joueurs, nous avons deux fois et demi plus de revenus. Nous sommes vraiment ravis de ces partenariats.
Pas de cannibalisation des ventes
Contrairement à certaines craintes exprimées dans l'industrie, le directeur de la franchise assure que les ventes traditionnelles n'ont pas baissé
. Les royalties s'ajoutent donc aux revenus existants, créant un cercle vertueux pour la franchise, qui voit sa communauté augmenter, tout comme ses revenus. Avec Sega comme éditeur et un plan de développement sur dix ans, la série Football Manager semble protégée des aléas du marché.
L'annulation de FM25 n'a pas freiné l'élan de la licence. Les joueurs restent actifs, d'autant plus que les nouvelles dévoilées pour Football Manager 26 ont très largement fait augmenter son attente
, déjà très élevée. Entre nouveau moteur de jeu et fonctionnalités inédites, il y aura de quoi faire. Rendez-vous début novembre pour découvrir tout cela, sur les plateformes traditionnelles, mais aussi le Game Pass, et Netflix.
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