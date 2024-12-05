FM 2024 : La bonne nouvelle en attendant FM25

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 décembre 2024 à 12h02
Malgré le retard de FM25, causé par l'ambition du studio, FM 2024 restera disponible et a une bonne nouvelle pour les joueurs, loin d'être évidente.
FM 2024 : La bonne nouvelle en attendant FM25
Nous devrions normalement être tous plongés dans d'excitantes parties de FM25, découvrant au passage les nombreuses nouveautés dont le moteur de jeu. Hélas, le studio a informé la communauté, il y a quelques semaines, qu'il avait besoin de plus de temps pour nous proposer sa vision des choses et surtout une expérience exemptée de problèmes. 

C'est ainsi que nous avons marqué le mois de mars 2025 sur notre calendrier, date à laquelle ce fameux FM25 devrait sortir. Mais en attendant, Sports Interactive a une bonne nouvelle pour les joueurs de Football Manager 2024. Même si l'annonce semble évidente, dans les faits, rien ne l'est.

FM 2024 toujours disponible en attendant FM25

En effet, dans une publication sur le site officiel, les développeurs ont annoncé que Football Manager 2024 resterait disponible sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, et ce, jusqu'à la sortie de FM25, normalement en mars. Habituellement, l'opus précédent est retiré de la vente lorsque le nouveau arrive.

Une annonce pas si anodine, puisque Sports Interactive et SEGA négocient, chaque année, des contrats pour utiliser les différentes licences, que ce soit le nom des clubs, des championnats, voire des maillots. Et certaines autorisations se terminaient très probablement en novembre, puisque nous aurions normalement dû voir FM25 arriver.
Les deux entreprises ont donc négocié ces dernières semaines pour la prolongation de ces licences et partenariats, pour continuer à les proposer dans FM 2024. Tout n'a malheureusement pas pu être conservé, puisque nous apprenons que « certains droits individuels de clubs étaient indisponibles pour prolongation ». C'est pourquoi une petite mise à jour a été publiée ce 4 décembre.

Si vous souhaitez vous relancer dans une carrière, n'hésitez pas à consulter notre liste des meilleures pépites de FM24, mais aussi des agents libres. Si vous n'avez toujours pas franchi le pas, vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
  • PC & Mac
    • Edition Standard → 12,97 € au lieu de 60 €, soit 78 % de réduction.
  • Multiplateforme
    • Edition Standard → 43,99 € au lieu de 60 €, soit 27 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

FM24 a explosé ses chiffres grâce aux plateformes d'abonnement, comme Netflix et le Game Pass
FM 2024 19 septembre 2025

FM24 a explosé ses chiffres grâce aux plateformes d'abonnement, comme Netflix et le Game Pass

Deux ans après sa sortie, FM24 attire encore plus de joueurs quotidiens qu'à son lancement. Miles Jacobson, patron de la série, revient sur un succès inattendu porté par le Game Pass et Netflix.
FM 2024 jouable avec sa voix, grâce à l'IA
FM 2024 18 février 2025

FM 2024 jouable avec sa voix, grâce à l'IA

Le travail bluffant d'un développeur sur FM 2024 permet d'y jouer en donnant des consignes avec sa seule voix.
Jouez à FM25 dans FM 2024 grâce à un mod, avec une base de données à jour
FM 2024 05 décembre 2024

Jouez à FM25 dans FM 2024 grâce à un mod, avec une base de données à jour

Malgré le report de FM25, il est possible de jouer avec une base de données à jour dans FM 2024. Nous vous expliquons comment faire.

commentaire (0)