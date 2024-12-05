FM 2024 : La bonne nouvelle en attendant FM25

Malgré le retard de FM25, causé par l'ambition du studio, FM 2024 restera disponible et a une bonne nouvelle pour les joueurs, loin d'être évidente.
Nous devrions normalement être tous plongés dans d'excitantes parties de FM25
, découvrant au passage les nombreuses nouveautés dont le moteur de jeu. Hélas, le studio a informé la communauté, il y a quelques semaines, qu'il avait besoin de plus de temps pour nous proposer sa vision des choses et surtout une expérience exemptée de problèmes. C'est ainsi que nous avons marqué le mois de mars 2025 sur notre calendrier, date à laquelle ce fameux FM25 devrait sortir
. Mais en attendant, Sports Interactive a une bonne nouvelle pour les joueurs de Football Manager 2024
. Même si l'annonce semble évidente, dans les faits, rien ne l'est.
FM 2024 toujours disponible en attendant FM25
En effet, dans une publication sur le site officiel
, les développeurs ont annoncé que Football Manager 2024 resterait disponible sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible
, et ce, jusqu'à la sortie de FM25, normalement en mars. Habituellement, l'opus précédent est retiré de la vente lorsque le nouveau arrive.
Une annonce pas si anodine, puisque Sports Interactive et SEGA négocient, chaque année, des contrats pour utiliser les différentes licences, que ce soit le nom des clubs, des championnats, voire des maillots. Et certaines autorisations se terminaient très probablement en novembre, puisque nous aurions normalement dû voir FM25 arriver.
Les deux entreprises ont donc négocié ces dernières semaines pour la prolongation de ces licences et partenariats, pour continuer à les proposer dans FM 2024
. Tout n'a malheureusement pas pu être conservé, puisque nous apprenons que « certains droits individuels de clubs étaient indisponibles pour prolongation
». C'est pourquoi une petite mise à jour a été publiée ce 4 décembre.
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, mais aussi des agents libres
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