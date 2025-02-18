FM 2024 jouable avec sa voix, grâce à l'IA

Le travail bluffant d'un développeur sur FM 2024 permet d'y jouer en donnant des consignes avec sa seule voix.
Alors que Football Manager 2025 a été annulé
, après plusieurs reports, les fans de la franchise passent toujours des heures sur FM 2024
en attendant le prochain opus, qui sera donc FM26 en fin d'année. Parmi eux, un joueur a décidé d'innover en intégrant l'intelligence artificielle au jeu pour contrôler son équipe uniquement avec des commandes vocales
.
Football Manager 2024 piloté par l'IA
C'est Murat Kacmaz, développeur de jeux vidéo, qui a partagé son expérimentation sur LinkedIn. En fusionnant Football Manager 2024 avec Whisper et ChatGPT, il a réussi à ajouter des commandes vocales entièrement fonctionnelles
.
Plutôt que d'utiliser une souris et un clavier, il peut maintenant donner des ordres à voix haute pour effectuer des changements dans son équipe en temps réel.
Dans une démonstration vidéo, Murat Kacmaz a montré plusieurs exemples simples. Il a notamment dit « Ter Stegen est blessé, retire-le
», et dans la foulée nous voyons que le jeu met le gardien barcelonais sur le banc. D'autres consignes ont par la suite été données, pour échanger des joueurs, sans aucune intervention de la souris.
Pour le moment, le résultat, bien que bluffant, n'est pas très rapide. Mais il prouve que l'IA peut également être une solution, puisque si ce système arrive à être plus rapide, il pourrait offrir une alternative précieuse aux joueurs ayant des besoins en accessibilité
, leur permettant d'interagir avec le jeu sans interface physique.
Comment fonctionne ce système ?
L'intégration repose sur deux technologies clés selon les informations communiquées par le développeur :
- Whisper, un outil de reconnaissance vocale qui convertit la voix en texte.
- ChatGPT, qui interprète les commandes et exécute les actions en jeu.
Grâce à cette fusion, le joueur peut ajouter, retirer et échanger des joueurs simplement en parlant
. En sachant qu'il s'agit d'une démo, nul doute que Murat Kacmaz travaillera encore sur le projet pour le rendre plus performant.
En attendant, si vous êtes un féru de Football Manager, nous vous donnons la possibilité de jouer avec la base de données de FM 25 dans FM 2024
.
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