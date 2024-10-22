Pourquoi Football Manager 24 ne recevra aucune mise à jour malgré le report de FM25

De nombreux joueurs se sont demandés pourquoi les développeurs de Football Manager ne publieront pas de mise à jour pour FM 24, après le report de sa suite. Une réponse a été donnée par les développeurs.
Il y a moins d'un mois, nous apprenions que Football Manager 25
donnait rendez-vous à sa communauté pour le 26 novembre de cette année, avant que, deux semaines plus tard à peine, Sports Interactive n'annonce un report de plusieurs mois. Évidemment, cette nouvelle n'a pas ravi les joueurs, qui ont demandé aux développeurs de mettre à jour la base de données, pour profiter des nouveaux effectifs.
Si la réponse est négative, le studio a tout de même tenu à prendre la parole pour être transparent quant à cette impossibilité.
Pourquoi il n'y aura pas de mise à jour de la base de données pour FM 24, malgré le report ?
Comme lors de l'annonce du report, une publication sur les réseaux sociaux a permis de faire le point sur la situation. Les équipes sont actuellement concentrées sur l'amélioration technique de FM25
, qui doit maintenant arriver en mars.
Dès que le report a été évoqué en interne, les équipes se sont posées la question de la base de données. Pourquoi ne pas proposer une mise à jour pour que les joueurs puissent avoir accès à une base de données plus en adéquation avec la réalité, comprenant notamment les changements d'effectifs ? Parce que cela serait tout simplement trop difficile à faire
, non pas techniquement, mais humainement.
Le studio prendrait encore plus de retard sur FM25
, et ce n'est pas le but, comme vous l'aurez compris.
Cela représenterait une charge de travail considérable qui éloignerait des ressources critiques de notre studio de la mission de livrer FM25 au niveau maximum de qualité possible, chose sur laquelle nous ne pouvons tout simplement faire aucun compromis.
Il n'y aura donc pas de mise à jour officielle de la base de données
, et il faudra recommencer une partie avec tous les paramètres de FM 24
lors de sa sortie. Si tel est le cas, ne manquez pas notre article sur les pépites et wonderkids de FM 24
.
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