Pourquoi Football Manager 24 ne recevra aucune mise à jour malgré le report de FM25



le 22 octobre 2024 à 16h28 Publié par Corentin Rimbert le 22 octobre 2024 à 16h28

De nombreux joueurs se sont demandés pourquoi les développeurs de Football Manager ne publieront pas de mise à jour pour FM 24, après le report de sa suite. Une réponse a été donnée par les développeurs.