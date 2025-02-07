FM25 : La grande annonce est tombée, rendez-vous pour FM26

528 ans, 25 084 matchs et 848 titres : voici l'incroyable partie record sur Football Manager

Chaque fan de Football Manager sait combien ce jeu peut être addictif et chronophage. Pourtant, Paweł Siciński, joueur polonais, vient de repousser toutes les limites en établissant un record absolument hallucinant : une seule partie durant 528 ans et 137 jours !