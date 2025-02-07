FM25 : La grande annonce est tombée, rendez-vous pour FM26

Après deux reports, SEGA et Sports Interactive reviennent pour évoquer FM26, avec une mauvaise nouvelle, encore.
Attendu pour le mois prochain par tous les amoureux de ballon rond, Football Manager 25 a déjà été victime de deux reports
, un fait extrêmement rare dans la franchise pour être mentionné. Alors que nous attendions tous des nouvelles et notamment une date de sortie, les développeurs ont publié un long message sur les réseaux sociaux.
FM25 est annulé
Coup de tonnerre pour les fans de gestion footballistique, puisque Sports Interactive a effectivement annoncé, après de nombreuses discussions avec SEGA, l'annulation pure et simple de Football Manager 25
. Une décision difficile, motivée par le non-respect des standards de qualité que le studio s'impose.
Dans un communiqué officiel, le studio explique que malgré les efforts phénoménaux de son équipe, FM25 ne répondait pas aux attentes fixées
. Initialement repoussé deux fois, le jeu devait marquer un tournant pour la franchise avec une nouvelle direction technique et visuelle grâce au moteur de jeu. Toutefois, malgré certains progrès, l'expérience globale ne répondait toujours pas aux standards de la série
.
Sports Interactive a le regret de vous informer qu'à la suite de très nombreuses discussions en interne et de mûres réflexions avec SEGA, nous avons pris la douloureuse décision d'annuler Football Manager 25 et de nous concentrer sur la prochaine version.
En raison de divers challenges à propos desquels nous avons fait preuve de transparence jusqu'à ce jour, et en raison de nombreux autres problèmes que nous n'avions pas anticipés, nous ne sommes pas parvenus à atteindre les objectifs fixés dans divers compartiments du jeu, malgré les efforts phénoménaux déployés par toute notre équipe. Chaque décision de retarder la sortie avait été prise dans l'optique de faire progresser le jeu jusqu'au niveau désiré, mais, alors que nous approchions d'étapes de développement cruciales au tournant de l'année, il est devenu indéniablement clair que nous ne parviendrons pas à atteindre notre standard désiré, malgré les ajustements opérés à notre calendrier.
En conséquence de cette annulation, tous nos efforts sont désormais concentrés pour nous assurer que notre prochaine sortie atteindra notre objectif et répondra au niveau de qualité que nous attendons tous. Nous vous fournirons de nouvelles mises à jour pour vous informer de nos progrès sur ce plan dès que nous en aurons la possibilité.
Cette décision ne manquera pas de décevoir les nombreux joueurs ayant déjà précommandé le jeu. Sports Interactive leur a adressé des excuses sincères tout en soulignant la difficulté d'annoncer une telle nouvelle.
Un report stratégique pour mieux revenir
Plutôt que de sortir un jeu jugé inachevé et d'enchaîner les correctifs post-lancement, Sports Interactive préfère concentrer ses efforts sur la prochaine version de Football Manager.
L'objectif est d'offrir un jeu qui atteindra pleinement les ambitions du studio et la qualité attendue par les joueurs. Nous retrouverons donc normalement FM26 en novembre
, avec une différence encore plus grande par rapport au dernier opus. Les développeurs, qui n'ont plus la pression de devoir finaliser le jeu en quelques semaines, pourront repartir sur une bonne base de travail, et espérer livrer la meilleure version possible.
Le studio a également précisé qu'il communiquerait régulièrement des mises à jour sur l'avancement du projet et les nouvelles fonctionnalités en cours de développement.
Pour toujours profiter d'une version plus fraiche de Football Manager, rappelons que nous vous expliquons comment jouer avec les effectifs à jour dans FM24, pour le transformer en FM25
.
commentaire (0)