FM 2022 partage sa date de sortie et une bande-annonce

Comme toujours en septembre, nous nous attendons à avoir de plus amples informations sur l'opus annuel de la licence. En ce 9 septembre, Sports Interactive et SEGA, respectivement développeur et éditeur, ont dévoilé les premiers détails de, avec. Aucune surprise puisque la simulation footballistique préférée de la communauté sera de retour en novembre.Sans crier gare,, nous donnant rendez-vous deux mois plus tard, jour pour jour, le. L'annonce a été faite en toute sobriété, accompagnée de quelques maigres détails sur le site officiel. Nous y apprenons que les nouvelles fonctionnalités et améliorations seront dévoilées au cours des prochaines semaines et qu'il arrivera day one sur Xbox Game Pass, dans sa version PC et console, étant donné que FM 2021 a été un beau succès sur Xbox, selon les développeurs.Pour ce qui est de la bande-annonce, celle-ci célèbre bien évidemment le football, en mettant en avant quelques-uns des exploits de la saison passée, faits à huis clos, avec une belle représentation française grâce au LOSC, vainqueur du Championnat de France devant le cador parisien, et le Clermont Foot 63, qui a décroché sa première montée dans l'élite. Ce trailer expose par la même occasion la communion avec les supporters, chose qui nous avait bien manqué ces derniers temps.Rendez-vous dès, sur PC et les consoles Xbox ( vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander ). Il est également important de noter que la version mobile du titre sera de retour à la même date, là aussi avec son lot de nouveautés.