FM 2022 jouable gratuitement durant un week-end

Week-end gratuit pour FM 2022

PC Edition Standard → 35,99 € au lieu de 54,99 €, soit 35 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La célèbre licence de simulation de football est toujours aussi populaire, et chaque opus (ou presque) bat les records établis par le précédent. Alors que la saison est dans sa dernière ligne droite, que ce soit au niveau des championnats nationaux ou sur la scène européenne,, et ce, durant tout un week-end.Dès maintenant, et pour une durée de quatre jours, jusqu'au 11 avril 19h,Que ce soit sur Steam, Epic Games ou Xbox, vous aurez accès à la totalité du contenu, et pourrez lancer une nouvelle carrière et, pourquoi pas, engranger plusieurs titres, si vous avez du temps devant vous.Naturellement, si cette offre vous a séduit, et que vous êtes sous l'emprise de cet opus,. Vous pourrez donc reprendre là où vous en étiez, pour continuer de rafler des titres, ou alors commencer une nouvelle carrière, en relevant un nouveau défi.Si vous ne savez pas quel objectif vous fixer, nous vous avons concocté un article dans lequel plusieurs idées de clubs à entraîner vous sont soumises . Sinon, comme toujours, vous pouvez retrouver une liste des meilleures pépites et une liste des meilleurs agents libres , afin de bien débuter cette nouvelle aventure.Pour rappel, Football Manager 2022 est disponible depuis le 9 novembre 2021 sur PC, par l'intermédiaire de Steam et de l'Epic Games Store. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :