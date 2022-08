Prime Gaming : FM 2022 et sept autres jeux offerts en septembre

Les jeux Prime Gaming pour septembre 2022

Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition

The Dig

Defend the Rook

We. The Revolution

Castle on the Coast

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en septembre 2022 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter de certains bonus, tous les mois, grâce à la partie. En plus de récupérer des éléments pour de nombreux jeux (Apex Legends, VALORANT, LoL, Fall Guys, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des jeux indépendants, mais très bons, mais de temps en temps, des productions plus connues, voire des triples A, sont de la partie.Ce sera le cas pour ce mois de septembre 2022, qui nous propose deux productions majeures et six jeux moins connus, mais tout aussi bons.Ainsi, nous retrouvons, en tête d'affiche,, qui plonge ici les joueurs en plein cœur de l’Égypte de Ptolémée XIII. Il est le premier épisode marquant le renouveau de la franchise, avec l'aspect RPG. Nous y incarnons Bayek.Ce n'est pas le seul jeu d'ampleur offert en septembre, puisque les amoureux de football pourront retrouver, parfait en attendant la sortie du prochain épisode en fin d'année. Vous pourrez conduire votre équipe vers les sommets. Pour le reste, voici la liste des jeux de ce mois de juin à récupérer gratuitement :Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous rendre tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur Origin pour Assassin's Creed Origins.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours