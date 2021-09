FM 2022 : Où et comment le précommander ?

Où précommander FM 2022 ?

Sans surprise,sortira au début du mois de novembre, comme à son habitude, la version 2021 ayant fait office d'exception. Comme souvent à la suite de la révélation de l'opus annuel, il est d'ores et déjà possible de le précommander, pour en profiter dès sa sortie, voire plus tôt grâce à quelques jours d'accès anticipé selon l'endroit où vous le précommandez. En effet, tous les joueurs le précommandant sur un site partenaire profiteront de deux semaines d'accès anticipé (notez que la date précise de la sortie n'a pas encore été révélée), mais aussi d'une remise de 10 % sur le jeu, à condition d'opter pour une version numérique.est disponible sur de nombreux sites en précommande, mais prenez-garde, si vous souhaitez bénéficier des 10 % et surtout de l'accès anticipé d'une quinzaine de jours, il faut l'acheter sur un site agréé par SEGA. Même si une liste est disponible ici , vous pouvez le récupérer sur plusieurs sites officiels, sur lesquels nous avons l'habitude d'acheter nos jeux :Lesarriveront également assez rapidement sur Amazon Si vous souhaitez faire encore plus d'économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le proposera également à moindre coût sur la plateforme Steam, cependant, l'accès anticipé ne sera pas disponible puisque le jeu vous sera livré à son lancement.Pour ce qui est des versions Touch, pour les appareils mobiles et la Nintendo Switch, ainsi que la version Xbox One et Xbox Series X/S, les précommandes ne sont pas encore ouvertes.arrivera, pour rappel, dès le 9 novembre, sur toutes les plateformes citées ci-dessus, à savoir PC (Steam et Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S et les appareils iOS et Android. Pour ce qui est de la version Nintendo Switch, nous n'avons pas encore de date de sortie.