pour la somme de 34,98 € au lieu de 54,99 €, soit 36 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

a été annoncé il y a quelques semaines, pour le plus grand plaisir de la communauté, mais ne s'était pas encore réellement exprimé sur les nouveautés à attendre. Sports Interactive, en charge de son développement, vient de mettre en ligne une vidéo permettant d'avoir un premier aperçu de ce que pourront découvrir les joueurs au début du mois de novembre.Après avoir été largement amélioré avec FM 21, notamment avec le xG,. Par exemple, une dynamique pourra être consultée, permettant de savoir à quels moments votre équipe a performé ou non, un point qui pourra être très intéressant si les moments forts de votre équipe se répètent à la même période à la longue. La carte des passes a aussi été revue, pour être plus claire. Il sera également possible de demander certaines données supplémentaires à vos analystes.Les animations étaient également au centre de la vidéo, étant donné que les développeurs ont à cœur, ces dernières années, de rendre l'expérience aussi réaliste que possible. De ce fait,, notamment dans les choix offensifs et défensifs.D'autres informations seront données dans les semaines à venir, en attendant la sortie de, prévue pour le 9 novembre, sur PC et Xbox. Sachez d'ailleurs qu'il est d'ores et déjà précommandable . Sinon, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà avec une réduction,