Fire Emblem: Fortune's Weave s'offre sa date de sortie et un nouveau trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juin 2026 à 10h49
Lors du dernier Nintendo Direct, Fire Emblem: Fortune's Weave a fait une apparition pour dévoiler sa date de sortie et une nouvelle bande-annonce.
Fire Emblem: Fortune's Weave s'offre sa date de sortie et un nouveau trailer

Comme vous le savez probablement déjà, la fameuse licence Fire Emblem va avoir le droit à un nouvel opus, soit Fire Emblem: Fortune's Weave. Le titre a, récemment, refait parler de lui car Fire Emblem: Fortune's Weave a révélé sa date de sortie lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026.

Fire Emblem: Fortune's Weave arrive en septembre

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En effet, durant le Nintendo Direct du 9 juin 2026, qui a eu lieu dans l'après-midi, Nintendo a fait l'annonce tant attendue par les fans de la franchise : Fire Emblem: Fortune's Weave débarque le 17 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2.

Miniature vidéo

Nintendo a, évidemment, profité de l'occasion pour dévoiler un nouveau trailer présentant Fire Emblem: Fortune's Weave, notamment à propos de l'histoire, les activités annexes, le système de combat et les personnages principaux de ce nouvel opus. D'ailleurs, les protagonistes disposent d'une capacité spéciale, qui permettra de retourner la situation durant certains affrontements.

Des détails sur l'histoire et les personnages de Fire Emblem: Fortune's Weave

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Sur Fire Emblem: Fortune's Weave, les joueurs et les joueuses peuvent choisir parmi plusieurs personnages jouables, c'est-à-dire les suivants : 

  • Cai, qui est décrit comme « un jeune garçon déterminé à remporter les Jeux pour libérer son père ».
  • Dietrich, qui est un « épéiste à la recherche d'adversaires toujours plus puissants ».
  • Theodora, soit « une reine qui se bat pour réaliser le rêve de longue date de son peuple ».
  • Leda, qui est une « musicienne en quête de vengeance ».

L'histoire de Fire Emblem: Fortune's Weave se déroule dans l'Empile de Dagda, et plus précisément au moment où les Jeux Héroïques se tiennent dans sa capitale, Dagsion. Le vainqueur des Jeux verra son souhait accordé.

Rendez-vous le 17 septembre 2026 pour découvrir Fire Emblem: Fortune's Weave, qui arrive, à cette date, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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