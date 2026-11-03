Final Fantasy 7 Remake fut l'opus le plus difficile à développer pour des raisons bien précises

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 novembre 2026 à 18h19
Le directeur de Final Fantasy 7 Revelation a, récemment, expliqué que le développement du premier titre du projet de remake fut le plus difficile.
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Final Fantasy 7 Remake fut l'opus le plus difficile à développer pour des raisons bien précises

Alors que les joueurs et les joueuses attendent avec grande impatience la suite des aventures de Cloud et ses alliés, le directeur du troisième opus a dit quelques mots à propos de Final Fantasy VII Remake. Ainsi, Naoki Hamaguchi a notamment expliqué que le développement de Final Fantasy 7 Remake fut le plus difficile des trois titres.

Un développement ardu pour Final Fantasy 7 Remake

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C'est au micro de mistermv, qui a récemment posté une vidéo sur sa chaîne YouTube, que le directeur de l'opus Revelation, Naoki Hamaguchi, est revenu sur l'ensemble du projet de remake de Final Fantasy 7, et plus précisément sur le développement de chacun des titres. Au cours de cet échange avec mistermv, Naoki Hamaguchi a ainsi spécifié que le développement de Final Fantasy 7 Remake fut le plus difficile de tous.

Les raisons ? Au tout début de la création du jeu, l'équipe ne comptait que 30 membres et toute la structure de développement commençait à zéro. Par ailleurs, les développeurs devaient alors établir des normes diverses pour l'ensemble du projet de remake (graphismes, expérience de jeu, qualité globale, etc.). Par la suite, ces bases ont, bien évidemment, servi aux deux autres opus, ce qui a notamment pu faciliter leur développement et l'insertion d'améliorations diverses. 

Miniature vidéo

En réalité, ces mots ne sont pas si étonnants. Établir les bases d'une licence/IP est toujours plus difficile pour un studio, étant donné que beaucoup d'éléments et paramètres doivent être mis en place et/ou être définis. Par la suite, les opus suivants peuvent reprendre ces composants.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Final Fantasy 7 Remake est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS4, PS5, Xbox Series et PC.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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