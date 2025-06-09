Final Fantasy VII Remake manquait à l'appel sur cette console, mais cela va changer

Si Final Fantasy VII Remake a longtemps été une exclusivité PlayStation, le titre de Square Enix a rejoint plusieurs autres catalogues depuis. Dans quelques mois, il va enfin rejoindre celui d'une console très appréciée.
Depuis quelques années, Xbox et Microsoft proposent leurs licences emblématiques sur d'autres supports. Cependant, les éditeurs et développeurs concurrents viennent également ajouter leurs titres dans le catalogue de la console à la croix verte. Parmi ces éditeurs, Square Enix a annoncé son intention de proposer de plus en plus de ses jeux sur les consoles Xbox.
La firme a d'ailleurs surpris les spectateurs du Xbox Games Showcase en lançant Final Fantasy XVI sur les consoles Xbox Series juste après la conférence.
Une démo est disponible pour faciliter le choix des joueurs, mais également pour leur donner un aperçu d'une autre belle surprise.
Final Fantasy VII Remake enfin proposé sur les consoles Xbox Series
En plus des aventures de Clive, celles de Cloud et de ses compagnons seront proposées sur Xbox. Square Enix a confirmé que Final Fantasy VII Remake intégrerait prochainement le catalogue Xbox, et ce dans sa version Intergrade
. Cela signifie que les joueurs pourront découvrir le premier opus de la trilogie remasterisée en version 4K et 60 FPS, mais qu'ils pourront aussi jouer à Final Fantasy VII Episode INTERmission.
Dans cette aventure annexe, vous incarnez Yuffie avant qu'elle ne rejoigne le groupe de Cloud. Dans cette épopée inédite, vous combattez aux côtés de nouveaux personnages et profitez d'une expérience de jeu plus enrichissante grâce à l'ajout de nombreuses nouveautés au niveau du gameplay et des combats.
Quand Final Fantasy VII Remake rejoindra-t-il le catalogue de la console à la croix ?
Actuellement, la version Xbox de Final Fantasy VII Remake ne possède pas encore de date de sortie. Cependant, la présentation du Xbox Games Showcase a confirmé que le titre intégrerait le catalogue Xbox dans le courant de l'hiver, soit entre décembre 2025 et mars 2026
. D'ailleurs, les amateurs de la célèbre saga peuvent espérer voir arriver dans la foulée de cette sortie sa suite, Final Fantasy VII Rebirth
. Mais pour cela, il faudra guetter une confirmation officielle de la part de Square Enix ou de Microsoft.
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