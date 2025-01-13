Final Fantasy VII Remake : Une sortie prévue sur Nintendo Switch 2 ?

Disponible sur PS5, PS4 et sur PC, Final Fantasy VII Remake pourrait faire ses débuts en 2025 sur la nouvelle console de Nintendo d'après certaines rumeurs.
Depuis son lancement en 2020, Final Fantasy VII Remake
a eu droit à plusieurs portages, notamment sur PlayStation 5 et sur PC. Dans le même temps, le titre a eu droit à une version étoffée avec l'ajout de l'Intergrade Mission. Cependant, l'épopée de Cloud pourrait bien arriver sur d'autres supports.
Fin 2024, une interview de Naoki Hamaguchi laissait sous-entendre que l'ensemble de la trilogie pourrait arriver sur Xbox Series dans le futur
. Mais le 11 janvier 2025, une autre rumeur a agité la communauté, car elle évoquerait l'arrivée de Final Fantasy VII Remake chez Nintendo
. Cependant, le jeu n'arriverait pas sur la Nintendo Switch, mais il serait réservé à sa petite sœur.
Final Fantasy VII Remake jouable cette année sur la nouvelle console de Nintendo ?
NateTheHate, un insider reconnu dans l'industrie du jeu vidéo, a révélé cette information dans son podcast vidéo du 10 janvier 2025. Dans cette vidéo, il donne ses prédictions sur les sorties Xbox de 2025. Mais en évoquant Final Fantasy VII Remake, il fait un aparté pour indiquer que le jeu sortirait également sur la Switch 2.
Ce ne serait toutefois pas le seul titre de la franchise Final Fantasy qui intégrerait le catalogue de la console Nintendo.
En effet, il explique que sa suite, Final Fantasy VII Rebirth, arriverait également sur Nintendo Switch 2
, sans donner de date précise pour le moment. NateTheHate explique que cette rumeur serait fondée car elle s'inscrirait dans le cadre de la campagne d'édition muti-plateformes annoncée par Square Enix en mai 2024
. D'après les estimations de l'insider, les sorties Switch 2 pourraient être assez similaires à celles prévues sur consoles Xbox. L'opus Remake arriverait courant 2025, tandis que Final Fantasy VII Rebirth
serait ajouté en 2026.
Ces ajouts laissent entrevoir un espoir de voir le dernier jeu de la trilogie Final Fantasy VII arriver sur ces consoles
. Même si cela est de l'ordre du possible, les joueurs devront patienter quelques années car Sony a signé une exclusivité d'exploitation temporaire. Pour l'heure, il faut déjà guetter l'officialisation de ces annonces avant d'imaginer incarner Cloud sur Xbox Series ou sur Nintendo Switch 2.
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